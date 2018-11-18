كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة و قضايا غنية الدالية أمس أن دائرتها الوزارية تعكف حاليا على إعداد مجموعة أخرى من الدلائل الخاصة بالتكفل بالشرائح الهشة من المجتمع من بينها دليل التكفل بالطفل التوحدي ودليل التكفل بالطفولة الصغيرة ودلائل تتعلق بالإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين إلى جانب دليل الأنشطة البيداغوجية الموجه للمراكز المتخصصة ،علاوة على دليل توحيد نمط التفتيش البيداغوجي بهذه المراكز.

وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح ملتقى وطني حول “دلائل التكفل المؤسساتي” أن قطاعها يشرف على إعداد مجموعة أخرى من الدلائل الخاصة بالتكفل بالشرائح الهشة من المجتمع من بينها دليل التكفل بالطفل المصاب بالتوحد مشددة على ضرورة تحيين وتحسين مضامين هذه الدلائل وكذا البرامج البيداغوجية المعتمدة من قبل قطاعها.

وأبرزت الوزيرة أن تصميم هذه المجموعة من الدلائل التي تضاف إلى مجموعات أخرى وتتم من قبل لجان وطنية تضم دكاترة وباحثين من كليات العلوم الاجتماعية وأطباء ومفتشين تربويين وإطارات من وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين مؤكدة في نفس الوقت ،على ضرورة “انضمام فرق من قبل المحافظة السامية للأمازيغية ضمن هذه اللجان من اجل توسيع التكفل وتحسين نتائجه”.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه الدلائل ستكون في “متناول الجميع” خاصة الأولياء والجمعيات وكل الفاعلين في مجال التكفل، حيث يمكن تحميلها و بشكل

مجاني من الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة, مشيرة إلى أن مصالحها ،كانت قد وزعت أكثر من 18 ألف دليل على مستوى المدارس المتخصصة و الجمعيات ومؤسسات وزارة التربية التي تضم الأقسام المدمجة.

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