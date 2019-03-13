غليزان تحتضن فعاليات الملتقى الدولي السابع للتصوف

يرتقب أن تشكل التربية الروحية وتحديات العولمة الموضوع الرئيسي للطبعة السابعة للملتقى الدولي للتصوف المزمع تنظيمه بغليزان يومي 19 و 20 مارس الجاري.

ويناقش المشاركون في هذا اللقاء محاور رئيسية تدور حول “التربية الروحية في النصوص الشرعية والمدونات العلمية” و”القيم الروحية في الفكر الصوفي” و “العولمة، أبعادها الإيجابية وآثارها السلبية على المجتمعات الإنسانية “، مثلما أوضح لوأج ذات المصدر.

ويتضمن الملتقى الذي سيحضره مشايخ وباحثون من مختلف ولايات الوطن و خارجه جلسات علمية تقدم من خلالها سلسلة من المحاضرات على غرار تلك التي تتطرق إلى “آليات ووسائل تعزيز ثقافة الأخوة والتماسك والتكافل المجتمعي في ظل العولمة” و “سبل تعزيز الثوابت والمحافظة على عناصر الهوية في ظل تحديات العولمة” وغيرها.

ويهدف هذا الملتقى الدولي المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وولاية غليزان، إلى معالجة إشكالية التربية الروحية في ظل تحديات العولمة بمختلف مستوياتها وبجميع آثارها، لاسيما في جوانبها الفكرية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى إبراز دور المؤسسات الدينية في نشر وتعزيز القيم الروحية و مواجهة خطابات اليأس والقنوط، وخطابات العداء والكراهية.

ويعد اللقاء فرصة لمناقشة ودراسة بعض الفتاوى من طرف مشايخ وشيوخ مختلف الطرق والزوايا والاحتكاك بين علماء الوطن والخارج.

والتصوف الإسلامي جزء أساسي في التراث الإسلامي حيث تبوأ مكانا هاما في الفكر العربي الإسلامي، والاهتمام بالتصوف قديم، تناوله المؤرخون والعلماء العرب والمسلمون كالطوسي، والكلاباذي، والقشيري وغيرهم، كما ألف فيه الفلاسفة كابن سينا والغزالي وابن خلدون، وتجادل فيه الفقهاء وعلماء الكلام إضافة إلى جهود المستشرقين.

صبرينة ك