قرر المجمع الصناعي الجزائري “غلوبال غروب” إنشاء مصنع جديد لتركيب شاحنات و حافلات هيونداي سيدخل حيز الإنتاج ديسمبر المقبل على مساحة قدرها 45 هكتار. ووقّع مجمع “غلوبال غروب” عقد شراكة مع كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية التشغيل لولاية باتنة، لتوظيف 2500 عامل، من أجل تلبية عروض العمل لفائدة فروع المجمع في سنة 2019. وأفاد بيان للمجمع أنه “يطمح للوصول إلى 10 آلاف منصب عمل في آفاق 2020، لذلك قام امس بتقديم عروض عمل وبشكل نوعي للوكالات المحلية للتشغيل الواقعة في دائرة اختصاص ولاية باتنة، وذلك لتوظيف ما يقارب 2500 عامل بين إطارات وعمال مؤهلين وعمال تنفيذ، وذلك من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إلى غاية 31 ديسمبر 2019”.

وأشار ذات البيان إلى أن “إتفاقية شراكة أخرى مع جامعتي باتنة ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، سيتم من خلالها تكوين 500 طالب جامعي حديثي التخرج من جامعتي الحاج لخضر ومصطفى بن بولعيد، في جمهورية كوريا الجنوبية”

وفي إطار ذلك فتح مجمع “مجمع غلوبال غروب “، مسابقة “إطمح” أو “أسباير” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لتمكين الطلبة حديثي التخرج من جامعتي الحاج لخضر ومصطفى بن بولعيد من التسجيل حسب التخصصات وشعب التكوين المطلوبة.وبحسب البيان فإن الناجحون في مسابقة “إطمح”، يستفيدون زيادة على توظيفهم لدى إحدى فروع “مجمع غلوبال غروب” من تكوين تقني طبقًا للمعايير العالمية، مدة شهر إلى شهرين، ُينظم في جمهورية كوريا الجنوبية، ليكون بذلك العامل المتحصل على الشهادة العالمية،مُؤهلا مباشرة لمرحلة التصنيع.

وقد وقعت الاتفاقية بحضور كل من وزيري العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.كما تم توقيع اتفاقيات بين المجموعة العالمية ومديرية التشغيل لولاية باتنة في مصنع “غلوفيز” Gloviz لتصنيع سيارات “كيا الجزائر”.

وخلص بيان المجمع إلى أن “تركيزه على توظيف العنصر البشري الناشط في عالم الصناعة والحرص على احترافية اطاراته، بتسخير كل الإمكانيات من تشجيع، تكوين ومرافقة لهم وفي كل الفروع، ليس وليد اللحظة بل هو تكميل لما تم تعميمه من قبل المجمع في مجال التنسيق والتعاون بين كل قطاعات التعليم العالي، التشغيل، التكوين المهني والصناعة ليستجيب بذلك المجمع لمطالب الحكومة في إتاحة الفرص للشباب في مجال الصناعة وتشجيع الخريجين ذوي المؤهلات المهنية ، واستيعاب البطالة وتنويع العمل”.

و في ديسمبر الماضي، وقع مجمع “غلوبال غروب” و المجمع الكوري الجنوبي “هيونداي موتورز”، عقد شراكة لإنجاز مصنع لإنتاج الشاحنات و الحافلات بباتنة.وتم الإمضاء على العقد من قبل الرئيس المدير العام لمجمع “غلوبال غروب”, حسان عرباوي، و ممثل “هيونداي موتورز”, دونهو شوا، على هامش أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يوني الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 18 ديسمبر الماضي.

عمر ح