دعا بوعبد الله محمد غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، خلال مشاركته في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، إلى السعي لضرورة تحقيق الوحدة الإسلامية وتكامل الأمة، مشددا على ضرورة العمل لتحقيق “صورة تعاون في الميدان الاقتصادي بجميع الصيغ الممكنة”.

وقال غلام الله أن مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، سيكون له شأن عظيم، مستشرفاً تمكن توصيات المشاركين فيه ومخرجات المؤتمر ومبادراته بالإسهام في قشع سحائب العداوة والشك، وبعث أسباب الثقة والتعاون بين المسلمين، وجمع كلمتهم وتوجيه إمكاناتهم فيما يبني الأوطان ويرفع شأن الأمة ويحمي بيضة الإسلام.

وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى “إن عدد المسلمين يتجاوز اليوم مليار ونصف مليار مسلم، ويمكننا الجزم بأن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المسلمين يتمنون لو كانت أمة الإسلام متحدة متعاونة، ليس في صورة الخلافة التي يحلم بها بعضهم، وإنما في صورة تفاهم وتضامن في الميدان السياسي والاجتماعي والثقافي، ولم لا في صورة تعاون في الميدان الاقتصادي بجميع الصيغ الممكنة”.

وأوضح غلام الله أن الكتاب الذي يرجع إليه المسلمون عن بكرة أبيهم هو القرآن الكريم، وهم لا يختلفون في نص هذا الكتاب ولا في مجمل قراءاته، الأمر الذي لا يتوافر لغيرهم، وكتابهم الكريم يؤكد أن أمة الإسلام أمة واحدة، توحد الله جل جلاله تعبده ولا تشرك به شيئاً.

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