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غسان سلامة يلتقي عبد القادر مساهل في الجزائر

في أول زيارة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا:
غسان سلامة يلتقي عبد القادر مساهل في الجزائر

eldjazair 25 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 30 زيارة


سيقوم الممثل الخاص الجديد للأمين العام الأممي ورئيس بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا غسان سلامة بزيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من اليوم في إطار “مواصلة التشاور والاتصالات المنتظمة بين الجزائر وهذه البعثة ” حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح المصدر ذاته ” أن السيد سلامة سيتحادث خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ومع شخصيات جزائرية سامية “، وستدور هذه المحادثات لاسيما حول ” الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها البلد والجهود المبذولة في إطار تطبيق الحل السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة والذي يهدف إلى الحفاظ على سيادتها وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها “، كما سيتم التطرق إلى “أهمية استعادة الأمم المتحدة لدورها الأساسي في قيادة النقاشات بين الأطراف الليبية. وخلص البيان إلى أن جدول أعمال المناقشات سيشمل أيضا ” الاستحقاقات القادمة على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة التي يشهدها هذا البلد الشقيق والجار إلى جانب استتباب السلم والأمن والاستقرار “.
ومن المقرر أن يتم التطرق في هذا اللقاء الأول بين المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة والمسؤوليين الجزائريين إلى أهمية استعادة الأمم المتحدة لدورها الأساسي في قيادة النقاشات بين الأطراف الليبية، كما أن جدول أعمال المناقشات يشمل أيضا الاستحقاقات القادمة على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية.
إسلام كعبش

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