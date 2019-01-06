غسان سلامة في زيارة الى الجزائر يومي 7و8 جانفي الجاري

يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا, غسان سلامة بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 جانفي 2019 حسب بيان لوزارة الخارجية، الذي اشار الى أنه “في اطار التشاور الدائم بين الجزائر و الأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا, يقوم غسان سلامة, الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 جانفي 2019”.

كما أوضح ذات المصدر أنه “خلال هذه الزيارة, سيستقبل غسان سلامة من طرف وزير الشؤون الخارجية, عبدالقادر مساهل”, مضيفا أن ” هذا اللقاء

سيتمحور حول التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي و الأمني و تطبيق الاجراءات المتخذة في اطار مخطط عمل الامم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية