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غزّال يسجل ثاني هدف له بقميص ليستر وينهزم أمام ليفربول

أبوتريكة يؤكد أن الجزائري سيقدم الكثير لـ "الثعالب":
غزّال يسجل ثاني هدف له بقميص ليستر وينهزم أمام ليفربول

islam kaabech 1 سبتمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 81 زيارة

تمكن الدولي الجزائري رشيد غزّال من مواصلة تألقه بقميص ناديه الجديد ليستر سيتي، عندما بصم أمس على ثاني أهدافه مع “الثعالب”، وهذه المرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعت ليتسر سيتي بالضيف ليفربول الذي استطاع العودة بكامل الزاد من ملعب “كينغ باور”، بنتيجة (1-2). وقدّم لاعب “الخضر” أداء مقبولا رغم فشله في قيادة ناديه لتحقيق الفوز أمام الزوار، بحث تلقت شباك ليستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة الـ 10 عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يقلص رشيد غزّال النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة الـ 62 بعد خطأ فادح من الحارس أليسون رامسي، وهو الهدف الأول للدولي الجزائري في “البريمرليغ”، والثاني له هذا الموسم بعد هدفه في مرمى فليتوود تاون ضمن فعاليات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء الثلاثاء الماضي، وعلى صعيد متصل، أشاد النجم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة بـ غزّال ، مؤكّدا أن أمامه الكثير ليقدمه لليستر سيتي، رغم اعترافه بأنّه لا يمكن مقارنته برياض محرز، وجاء ذلك في جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لقناة “بي إن سبورت” القطرية قال فيها: “من الرائع أن نرى لاعب عربي جديد يقدم مستوى طيب في الدوري الإنجليزي ويسجل الأهداف مثلما فعل رشيد غزّال “، وأضاف: “سيكون من الظلم أن تتم مقارنة غزّال برياض محرز، لا خلاف على قدرات محرز الكبيرة لكن غزّال لا يزال أمامه الكثير”.واختتم نجم “الفراعنة “السابق تصريحاته: “اللاعب قادم من الدوري الفرنسي للدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، ويحتاج للوقت من أجل التأقلم، ولا يجب أن يتم وضع الضغوط عليه”.
س.ي

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