رسّم الدولي الجزائري رشيد غزال، التحاقه النهائي بنادي موناكو الفرنسي، بعقد يمتد إلى غية 2021، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده السابق مع نادي ليون، نهاية جوان الماضي، ورفضه التجديد مع الفريق بسبب رفض ادارة أولاس تلبية رغباته المالية، وقد أعلن نادي بطل الموسم الماضي في “الليغ1” أمس الاثنين، عن ضم الجزائري الدولي رشيد غزال، بموجب عقد يمتد لأربعة أعوام.

واتخذ غزال قراره النهائي بالانضمام إلى عملاق الكرة الفرنسية، بعد تعثر مفاوضاته مع الأندية الأوربية الأخرى التي أبدت فيما مضى رغبتها بالتعاقد مع صاحب الـ 25 عاما لتعزيز خطوطها الأمامية، في صورة نادي ميلان الذي لم يرد على الشروط المالية لرشيد غزال.

وقد استطاع غزال أن يقدّم أداء جيدا خلال الموسم ما قبل الماضي مع ناديه السابق ليون، حيث استطاع أن يُسجل 8 أهداف ويقدّم 7 تمريرات حاسمة خلال 29 لقاء لعبه الجزائري بألوان ليون منها 14 أساسيا، أما الموسم الماضي فقد استطاع غزال إنقاذ فريقه في العديد من اللقاءات الأخيرة في البطولة الفرنسية.

غزال : أنا بحاجة إلى تحد جديد ومتشوق لملاقات زملائي

وفي أول تصريح له، أعرب غزال عن سعادته بالانضمام إلى نادي موناكو، مؤكدا حاجته لتحد جديد في حياته الكروية، ومبديا اشتياقه لمواجهة زملائه السابقين على أرضية الميادين الفرنسية، قائلا بهذا الخصوص “بعد مواسم عديدة في ليون، كنت بحاجة إلى تحدٍ جديد، كل شيء موجود في موناكو لنحقق موسما كبيرا، كما أنّي متشوّق لملاقاة زملائي ومباشرة التدريبات”.

أما فاديم فاسيلياف، نائب رئيس نادي موناكو، فأكد أنه يثق كثيرا بغزال وبقدرته على تجاوز حاجز إضافي في موناكو بالتواصل مع الجهاز الفني واللاعبين.

ع.فداد