بعد الشروط الكبيرة التي وضعها الدولي الجزائري، رشيد غزال، على مكتب المسؤول الأول في إدارة ناديه السابق ليون الفرنسي، والمتمثلة في راتب سنوي تجاوز 2 مليون اورو سنويا، وعقب مفاوضات بطيئة بين اللاعب ومناجيره من جهة، وبين الأندية الأخرى في صورة ميلان وساوثهامبتون من جهة أخرى، أدّت باللاعب إلى التقليل من شروطه المالية والقبول بأمر الواقع.

صحيفة ليكيب وفي أخر تقرير لها حول اللاعب الجزائري، أكّدت أنّ الأخير قد اتفق مع نادي موناكو الفرنسي، من اجل الانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل، وتدعيم خطوطه الأمامية لبطل “الليغ1” للموسم الماضي، والذي يريد البقاء على سُدّت الأندية الأقوى في فرنسا، خاصة أن الغريم باريس سانت جرمان، عازم على العودة بقوة بعد تعاقده مع البرازيليين، نايمار وألفيش.

الصحيفة الفرنسية ذائعة السيط، أكّدت أن رشيد غزال، قرر تخفيض مطالبه المالية وإنهاء فترة الفراغ التي يعيشها من دون ناد، حيث كشفت أن صاحب الـ 25 عاما وافق على نيل راتب شهري يُقدّر بـ 180 ألف أورو، وهو اقل بكثير مما كان يطالب به إدارة ليون، حيث أكّدت وسائل إعلام فرنسية أن غزال طالب إدارة ليون منحه أجرة شهرية تقدر بـ 220 ألف اورو شهريا.

والى جانب أجرته الشهرية فان غزال سينال مباشرة بعد إمضائه على العقد على منحة الانتقال إلى النادي والمقدّرة بـ 3 ملايين اورو، كونه سينتقل إلى موناكو في إطار ما يُعرف الانتقال الحر، ذلك انه غير مرتبط بأي ناد آخر.

ميلان دفعه للبقاء في “الليغ1”

وقالت ذات الصحيفة، أنّ البُطء الشديد الذي اكتنف مفاوضات رشيد غزال مع إدارة نادي ميلان، وتأخرها في الرد على مطالبه، دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة والبقاء في فرنسا، خاصة أن موناكو مقبل على لعب كأس رابطة أبطال أوربا الموسم المقبل، بالإضافة إلى كونه يملك مشروعا رياضيا كبيرا تُوّج من خلاله بلقب البطولة الموسم الماضي، مضيفة بأن الأمر ذاته اكتنف مفاوضات اللاعب بنادي ساوثهامبتون الانجليزي الذي لم يرد بعد على طلبات غزال.

نيس يدخل السباق والمطالب المالية تؤخره

من جهة أخرى، دخل نادي نيس الفرنسي السباق من اجل ضم غزال خلال الموسم المقبل، حيث شرع في مفاوضة اللاعب الجزائري من اجل الانضمام إليه وتعزيز صفوفه، خاصة أن الفريق يملك تشكيلة قوية تمكن من خلالها الموسم الماضي من تحقيق نتائج جيدة في “الليغ1” مكنته من المشاركة في كأس رابطة أبطال أوربا هذا الموسم، غير أن المطالب المالية للاعب والميزانية المتواضعة التي يتمتع بها الفريق، جعلته يتخلى عن فكرة ضم غزال.

ع.فداد