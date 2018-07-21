غزال مطلوب في ليستر وقد يخلف سليماني

أفقادت أمس، مصادر صحفية في فرنسا، أن الدولي الجزائري رشيد غزال، يتواجد ضمن دائرة اهتمام نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بغية ضمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لخلاقفة مواطنه إسلام سليماني الذي يتجه للرحيل عن تشكيلة “الثعالب”.

وبحسب موقع “سبور 10″، فإن اهتمام ليستر بغزال جاء بِطلب من المدرب الفرنسي كلود بويل، الذي يُتابع جيّدا البطولة في بلاده، حيث يرتدي المهاجم رشيد غزال زيّ فريق موناكو. وأيضا لِكون التقني بويل درب رياض محرز وإسلام سليماني في ليستر سيتي، وبِالتالي له نظرة جيّدة عن القدرات الفنية للكرويين الجزائريين. وتُريد إدارة ليستر سيتي الاستثمار في الوضعية السيّئة للاعب الجزائري غزال، ضمن صفوفه فريقه موناكو، من أجل انتدابه هذه الصائفة، على اعتبار أن غزال لم يلعب كثيرا في الموسم الماضي مع نادي الإمارة المتوسّطية، لِكون المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لم يمنحه الفرصة، وقد يُعوّض رشيد غزال زميله ومواطنه المهاجم إسلام سليماني في فريق “الثعالب”، كون إدارة ليستر سيتي تتفاوض هذه الأيّام لإعادته إلى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ويرتبط المهاجم رشيد غزال (26 سنة) مع نادي موناكو الفرنسي بِعقد، بدأ صيف 2017 وتنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2021.