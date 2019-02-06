قال علي غديري، المرشح الحر للرئاسيات المقبلة، أن عملية جمع التوقيعات لصالح ترشحه “تسير بطريقة جيدة”، مشيرا إلى “ضغوطات” يواجهها الراغبون في دعمه ومساندته على مستوى مختلف ولايات البلاد.

وأفاد غديري لدى نزوله ضيفا على حصة “TSA مباشر” أمس، إن أعوان الإدارة المحلية “يهددون المواطنين وينصحونهم بعدم التوقيع لصالح علي غديري لأنهم يعرضون أنفسكم للمشاكل”، مشددا على وجود “تخويف في بعض البلديات من طرف أعوان مدنيين نجهل تحت إمارة من يشتغلون، لا أريد أن أذكر ولايات بعينها لكل إذا تطلب الأمر سنفضح كل من خولت له نفسه ممارسة الضغوطات”.

كما اعتبر غديري أنه “لا يعتقد أن بقية المرشحين الآخرين يتعرضون لضغوطات مماثلة، لكن بالرغم من ذلك أنا مصمم على تجاوز العقبات ونتمنى أن يحتكم كل موظف في الدولة إلى ضميره وإحساسه ويحترم قواعد اللعبة”، وفي حال عدم قبول ملف ترشحه من طرف المجلس الدستوري، ردّ المتحدث قائلًا: “سنرى بعدها سنجد حلا لذلك”.

وأبرز اللواء المتقاعد، علي غديري، بأن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة لا يمثل بالنسبة إليه أي شيء، مؤكدا بالقول: “منذ البداية لم أجعل من ترشح بوتفليقة نقطة انطلاق استراتيجية، وأنا مصرّ على دخول المعركة بكل عزيمة لتحقيق الفوز”.

إسلام.ك