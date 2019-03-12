كشف المترشح للانتخابات الرئاسية علي غديري أن التغييرات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعتبر “مراوغة” و”هروبا للأمام”، مؤكدا إن الخوف من الشارع والتعنت بالمواقف هما اللذان أْمليا على النظام ما يعتبره تنازلات واستجابة لمطالب الشعب، وكل ما يمليه الخوف فلا جدوى ولا مصداقيه له.

وقال غديري في بيان له “إنّنا سمعنا نداء الرئيس للشعب الذي تضمنته رسالته. ففي هذه الرسالة ما قد يعتبره البعض تنازلات والبعض الآخر تجاوب مع الحراك الوطني. غير أن الحقيقة تكتسي طابعا آخرا، فإن النظام في وضعية المجبر على التفاعل وعلى الرد، حيث انه فقد حرية المبادرة”.

وأضاف نفس المتحدث قائلا” أن هذه المواقف من طبيعة هذا النظام، لنتذكر اْنه سبق له في 2012 ان صرح في خطاب مازال يتذكره الشعب أنّ “جنانو طاب”، سبعة سنوات مضت ولم نر ثمار هذا “الجنان” لا لشيء سوى اْنّه عقيم، وما يمكن استنتاجه من هذه المواقف والتصريحات هو أن هذا النظام لا يتفاعل مع محيطه الجماهيري إلاّ إذا اْحس بالخوف، ونادرا ما تكون رد الفعل من قبله خاليا من التعنت وهو ما يتجلى من خلال هذه التصريحات الاْخيرة، فإنّه من المستحيل اْن يُداوَ الخوف بالتعنت والهروب الى الاْمام، فعندما يفقد صاحب القرار العقل السليم ليتدارك الاْحداث بكل موضوعية فلا يمكن له أن يتجاوب معها بما يخدم مصلحة الجميع بما في ذلك مصلحته الخاصة، إن ما يمليه الخوف، ما هو إلاّ مجازفة لأنه يكتسي حتما طابع المراوغة لتفادي الحراك الجماهير”

ف-س