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أدان رئيس الجمهورية الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي المعاملة السيئة والممارسات الخطيرة التي طالت معتقلي “أكديم إزيك”، محملا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة ما قد ينجم عنها من تبعات على صحة المعتقلين.

إبراهيم غالي وفي رسالة إلى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس قال “ونحن ندين هذه الممارسات الخطيرة والمعاملة السيئة، فإننا نحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية ما قد ينجم عنها من تبعات وخيمة على المعتقلين السياسيين الصحراويين، خاصة وأنهم شرعوا في خوض إضرابات إنذارية عن الطعام، احتجاجاً على عملية الترحيل وظروف الاعتقال”

وقال ان بعد المحاكمة المغربية الصورية في 19 جويلية 2017، وأحكامها الجائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، المعروفين باسم مجموعة أكديم إيزيك، تصر دولة الاحتلال المغربي على المضي في عملية انتقامية دنيئة في حق هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم، وذلك باتخاذ قرار جديد يقضي بتفريق المجموعة على 6 سجون منتشرة في المملكة المغربية.

وقد تجلى الفعل الانتقامي –يضيف غالي- من خلال العديد من الوقائع، إضافة إلى التجاهل وعدم إخبار العائلات بالعملية، من قبيل الاعتداء الجسدي والمعاملة السيئة والسب والقذف أثناء عملية الترحيل، ووضع المعتقلين في زنازن انفرادية في ظروف لا إنسانية، ومصادرة حاجيات أساسية مثل الأغطية والملابس والأدوية والكتب، والحرمان من التطبيب والزيارات العائلية.

وحمل الرئيس الصحراوي دولة الاحتلال المغربي مسؤولية ما قد ينجم عنها من تبعات وخيمة على المعتقلين السياسيين الصحراويين، خاصة وأنهم شرعوا في خوض إضرابات إنذارية عن الطعام، احتجاجاً على عملية الترحيل وظروف الاعتقال.

وقال إن عملية التنقيل هذه ما هي إلا محطة جديدة من ممارسات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى القفز على مقتضيات القانون الدولي الإنساني،بتزييف الوقائع وتمييع الوضعية القانونية الحقيقية لهؤلاء المعتقلين، كمعتقلي رأي، لمجرد تبنيهم لموقف مشروع، واضح ومعلن، منسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

واكد الرئيس الصحراوي ان مثل هذه الممارسات من دولة الاحتلال المغربي لا تعكس إرادة صادقة في التعاون مع الجهود الدولية لحل النزاع الصحراوي المغربي، خاصة مشروع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، في مزاولة مهامه.

وفي هذا الشأن طالب غالي من الأمين الاممي اتخاذ خطوات عاجلة وصارمة من أجل وضع حد لهذه الممارسات والعراقيل المغربية، والتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتنفيذ مأمورية بعثة المينورسو، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.

وانطلاقاً من كون الاعتقال ظالماً وتعسفياً ومن بطلان التهم والأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم المملكة المغربية، التي تمارس احتلالاً عسكرياً لا شرعياً، وليس لها أصلاأية سلطة قضائية في المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، طالب الرئيس الصحراوي بالتدخل لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال الإفراجالفوري عن معتقلي اكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.

كما جدد المطالبة بالتدخل من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وإجراء الخبرة الطبية الدولية المستقلة على معتقلي اكديم إيزيك ونقلهم إلى الصحراء الغربية، تطبيقاً لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، ووضع حد لمعاناة المعتقلين وعائلاتهم،والتي سوف تعمقها عملية النقل التعسفي للمعتقلين وتفريقهم على سجون المملكة المغربية.

نسرين محفوف