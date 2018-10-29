ترأس رئيس الجمهورية الصحراوية ،الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي اجتماعا لمجلس الوزراء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية الصحراوية.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه أمس، تقييم البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2018 والتحضير للبرنامج السنوي لسنة 2019، هذا إلى جانب دراسة آخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية على كافة المستويات والمكاسب التي حققتها الدولة الصحراوية.

وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، وفق وكالة الأنباء الصحراوية، أكد الرئيس ابراهيم غالي أن الإجتماع يعقد في وقت تحقق فيه القضية الوطنية انتصارات متتالية منها تكريس عضوية الجمهورية الصحراوية كعضو فاعل على مستوى القارة الإفريقية، رغم المحاولات المغربية التشويش خاصة في الإجتماعات التخصصية (ما حدث مؤخرا في طوكيو)، ومحاولة المساس بوحدة الصف الإفريقي.

وحيا رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو صمود جماهير الأرض المحتلة الذين يقارعون العدو يوميا، مؤكدا بأن المعركة متواصلة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض مفصل يقدمه عضو الأمانة الوطنية، المنسق مع المينورسو امحمد خداد حول آخر التطورات حول المعركة القانونية في ملف الثروات الطبيعية، وكذا التطورات على مستوى الأمم المتحدة.

إسلام.ك