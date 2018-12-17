غاري لينيكر يتهكم على الكرة الذهبية بعد “هاتريك” ميسي

تهكم السيد غاري لينيكر، أسطورة إنجلترا، على الكرة الذهبية عقب مساهمة ليونيل ميسي نجم برشلونة في تسجيل 5 أهداف ضد ليفانتي في لقاء ليلة أمس.

لينيكر كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر “لم أشاهد أي كرة قدم اليوم، حيث أنني كنت مشغولًا مع الشخصية الرياضية لعام 2018 من بي بي سي ولكني أرى هزيمة ليفربول لمانشستر يونايتد وخامس أفضل لاعب في العالم سجل 3 وقدم 2 أسيست في انتصار 5-0 لبرشلونة. هذا ميسي إن كنتم حائرين !”.

وكان ميسي قد حصل على المركز الخامس في قائمة أفضل اللاعبين في العالم في 2018 وفقًا لمجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة في الكرة الذهبية.