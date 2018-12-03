فردت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقريرًا عن النجم الويلزي، غاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد، حيث استعرضت أرقامًا سلبية للغاية للجناح الأيمن، قد تجعل إدارة المرينغي تستغنى عنه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن أسباب تفكير إدارة الريال في رحيل غاريث بيل، كثيرة، لعل أبرزها المشاكل البدنية التي تضرب اللاعب دائمًا بسبب إصاباته العضلية المتكررة، حيث الأمر دفع الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب النادي الملكي الحالي، أن يقول: “نريد من بيل أن يظهر إمكانياته في كل يوم”.

وتحدثت الصحيفة أن غاريث بيل فشل فشلاً ذريعًا في خلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب رحيل الأخير عن الريال هذا الموسم، حيث أنه لم يفعل أي شيء يشفع له، أو يجعل جماهير الريال تقف بجانبه أو حتى الإدارة والمدرب سولاري.

ياسين.س