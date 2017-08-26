ذكره وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ان ولاية عين تموشنت توفر 20 بالمائة من المنتوج الوطني للأسماك.

وخلال زيارة عمل و تفقد التي قادته للولاية، صرح الوزير خلال معاينته لمزرعة تربية المائيات المجسدة في سياق الإستثمار الخاص ببلدية المساعيد أن ولاية عين تموشنت توفر 20ألف طن من المنتوج السمكي من مجموع 100 ألف طن كمنتوج وطني وهو ما يجعلها رائدة في مجال تربية المائيات والصيد البحري .

وأبرز بوعزقي أن الولاية ستتعزز مستقبلا بمشاريع هامة في قطاع الصيد البحري ستدعم قدراتها الإنتاجية و ستساهم أيضا في توفير مناصب شغل و ستجعل من عين تموشنت ولاية رائدة في منتوج الصيد البحري و تربية المائيات.

و أكد الوزير أنه وجد خلال زيارته الميدانية لولاية عين تموشنت استعداد لدى عدد من المستثمرين بالولاية للتكفل بتسمين التونة . وأبدى بوعزقي استعداد دائرته الوزارية لدعم و مرافقة مثل هذا النوع من المشاريع لأن الجزائر في حاجة إلى مزارع من هذا النوع خصوصا و أن التونة التي يتم اصطيادها في البحر الأبيض المتوسط يتم تصديرها.

وذكر أن مثل هذا النوع من المشاريع يساهم في استغلال ما يتم اصطياده في البحر الأبيض المتوسط لصالح الوطن و المواطن و سيسمح بتصدير هذا المنتوج الهام الذي له أهميته في التغذية .

وقد تفقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري خلال هذه الزيارة ميناء بني صاف حيث كان له حديث مع ممتهني نشاط الصيد البحري الذين أكد لهم مواصلة الدولة لدعمها لهذا القطاع الذي تعول عليه كثيرا في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني .

كما عاين بالمناسبة المحطة التجريبية لتربية الأسماك التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات التي وصلت بها اشغال التهيئة نسبة 90 بالمائة حيث أعطى تعليمات لاستلامها قبل نهاية السنة الجارية لتكون قطبا سياحيا ومتحفا بحريا يعرض مختلف أنواع الأسماك المتوفرة خصوصا و أنها تعتبر الثانية من نوعها على المستوى الوطني بعد تلك الواقعة ببلدية بوسماعيل .

نحو تدعيم قطاع الصيد البحري بـ28مشروع خاص بتربية المائيات

ومن المرتقب أن يتدعم قطاع الصيد البحري قبل نهاية السنة الجارية بـــ28مشروع خاص بتربية المائيات على المستوى الوطني من ضمنها 4مشاريع جارية بها الأشغال بمنطقة النشاطات الخاصة بذات القطاع ببلدية المساعيد (عين تموشنت) من شأنها الرفع في قدرات الانتاج الوطني من السمك حسبما ذكره الوزير.

ق.و