يلتقي وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بنظيره السعودي وزير الحج والعمرة بعد أقل من شهر للتباحث حول رفع حصة الحجاج الجزائريين لموسم حج 2018

كشف سفير السعودية بالجزائر سامي بن عبد الله الصالح على هامش يوم دراسي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية عن لقاء قريب سيعقد بالسعودية سيجمع بين وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ونظيره السعودي يخصص لبحث موضوع حصة الجزائر لضيوف الرحمان في موسم الحج 2018 ” مضيفا بأن الحديث حاليا لا يزال مبكرا بخصوص حصة الجزائر من الحجاج و التي تقدر حاليا بنحو 36 ألف حاج و التي تعمل الجزائر على رفعها ل 40 ألف حاج موسم الحج القادم .

وفيما يخص موضوع الوكالات السياحية ووكالات الاسفار المنظمة للعمرة والحج ذكر بأنه كان قد طلب العام الماضي من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج بان لا تقل حصة الوكالة الواحدة عن 500 معتمر وذلك من اجل تحقيق الانضباط في الأماكن المقدسة مضيفا أن السفارة لن تتحمل المسؤولية و قال :”لمسنا نوع من الفوضى خلال الموسم الفارط في البقاع المقدسة، لعدم احترام العدد الأصلي للحجاج والمعتمرين ولابد من احترام خدمة الحاج والمعتمر والحفاظ على حقوقه “.

زينب بن عزوز