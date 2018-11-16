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عيسى يقترح تعديل قانون العقوبات لحماية الأئمة

Razika kherkhache 16 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 83 زيارة

 كشف اليوم وزير الشؤون الدينية محمد عيسى انه راسل الوزير الأول احمد اويحيى و ابلغه بضرورة حماية الأئمة من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، و اقترح تعديل لقانون العقوبات يتضمن حماية الإمام بنفس القوة التي يحمي بها القاضي في محكمته.

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