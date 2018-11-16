عيسى يقترح تعديل قانون العقوبات لحماية الأئمة

كشف اليوم وزير الشؤون الدينية محمد عيسى انه راسل الوزير الأول احمد اويحيى و ابلغه بضرورة حماية الأئمة من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها، و اقترح تعديل لقانون العقوبات يتضمن حماية الإمام بنفس القوة التي يحمي بها القاضي في محكمته.