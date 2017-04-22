أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بالدور الذي لعبته المساجد لغاية اليوم في التصدي للمد الطائفي “القدياني”، مؤكدا أن هذه الأخيرة قامت بدورها استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد في عديد خطاباته الموجهة للأمة على ضرورة توحيد الصفوف و تعزيز اللحمة والوقوف كالبنيان المرصوص ضد محاولات دخول شبكات التطرف الديني عبر الحدود.

وأكد الوزير في رده على سؤال حول وجود الطوائف الدينية في الجزائر، أن “دور الإمام يتمثل في توعية المواطنين بخطورة انتشار هذه الظاهرة”، مشيرا إلى تفكيك الطائفة القاديانية “التي لم تصل إلى وضع تنظيم لها”.

وأشار محمد عيسى إلى أن “حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين مضمونة دستوريا لكنها مقيدة بالقانون”، مضيفا بأنه “لا يمكن استعمال أماكن للعبادة خارج ما تمليه قوانين الجمهورية أو دون أخذ تراخيص بذلك”.

هذا ودعا المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية، الأئمة للقيام بدورهم وتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة بقوة في استحقاقات الـ4 ماي التشريعية، شريطة أن لا يتعدى إلى الانحياز لمرشح أو حزب معين، مؤكدا في تصريح له على هامش لقاء تكويني للائمة أنه “يجب على هؤلاء “أن يعملوا على إقناع وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الاستحقاقات وعدم استغلال منابر المساجد لمرشح معين أو لقائمة حزب معين سيما وأن قوانين الجمهورية تمنع الإمام أن ينحاز في خطابه المسجدي إلى ذلك.

وأعرب عيسى بخصوص الخرجات الميدانية التي ستنظمها الزوايا بغية إنجاح الاستحقاقات المقبلة عن تأييده وترحيبه بهذه الفكرة لان الهدف منها ـ حسبه ـ “هو خدمة المجتمع والوطن “.

وفاء مرشدي