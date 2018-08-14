من المقرران يحل، اليوم، وزير الشؤون الدينية محمد عيسى اليوم بالمملكة العربية السعودية للوقوف شخصيا على شؤون الحجّاج بالبقاع المقدسة، إضافة إلى كونه ممثل الحكومة في مراسيم الاستقبال التي تنظم على شرف الوفود و الشخصيات الرسمية لبعثات الحج.

و أوضحت وزارة الشؤون الدينية، أمس، في بيان لها، أن الوزير عيسى سيحل اليوم بالمملكة العربية السعودية، ليتابع بنفسه شؤون الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة أثناء أدائهم مناسكهم، و أضاف البيان ، أن زيارة محمد عيسى ستكون للاطمئنان على مجريات موسم الحج لهذا العام، من جهة، و لتمثيل الحكومة في مراسيم الاستقبال التي تنظم على شرف الوفود والشخصيات الرسمية لبعثات الحج، من مختلف الدول الإسلامية والتي اعتادت السلطات السعودية تنظيمها ثاني أيام عيد الأضحى من كلّ سنة.

من جانب آخر، أعلنت الوزارة أنّه تمّ وضع رقم هاتفي للاتصال على مستوى الهيئة الإعلامية بالبقاع المقدّسة، و أن هذا الرقم وضع تحت تصرف كافة وسائل الإعلام للاتصال للاستفسار أو الإجابة عن أي تساؤلات تتعلق بموضوع الحج.ودعا الوزارة، الاتصال بمسؤول البعثة الإعلامية عمر بافالولو على هذا الرقم 00966555084507.

هذا و قد بلغ عدد الحجاج الوافدين إلى البقاع المقدسة من مختلف أنحاء المعمورة لهذا الموسم 1.39 مليون حاجا حسبما أعلنت عنه أمس المديرية العامة للجوازات السعودية، وقالت الهيئة ذاتها في بيان لها، إن أرقام الحجاج تشمل الفترة بين موعد بدء القدوم -مطلع ذو القعدة 1439هـ- وحتى نهاية السبت الماضي، في حين بلغ عدد الحجاج ، العام الماضي، نحو 1.75 مليون حاجا، فيما بلغ عدد المعتمرين 6.53 ملايين.

رزيقة.خ