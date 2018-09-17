أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، أمس أنه متضامن مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فيما يتعلق بمنع النقاب في المدارس،وجاء رد وزير الشؤون الدينية مؤيدا لتعليمة وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط المتعلقة بمنع ارتداء النقاب على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن.

وقال عيسى خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن وزيرة التربية تقوم بعلمها بشكل جيد ووصفها بالفطنة،وجاء قرار محمد عيسى يتماشى مع قرار بن غبريط التي قالت في تصريحات بمناسبة الإشراف على افتتاح الدخول المدرسي أنه يجب أن تكون هوية الموظف داخل قطاع التربية وداخل المؤسسة واضحة، لا نستطيع تسيير عملية التعليم والتعلم بدون أن يرى التلميذ وجه أستاذته، وفيما يخص كذلك الرجال يجب أن يكون لباسهم محترم ويجب عليهم ارتداء لباس لائق ومحترم”.

صراعات المذاهب على المساجد الجزائرية وراء مقتل إمامين ولهذا السبب تم تجميد الجمعيات الدينية

هذا وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى عن مراجعة قانون الجمعيات، قصد تنقيحه للتصدي لمحاولات التيارات الدينية و العناصر التخريبية والتي هدفها الاستيلاء على إدارة المساجد من خلال الجمعيات الدينية.

وقال محمد عيسى خلال رده على محاولات الطوائف الراديكالية للحصول على موطئ قدم في البلاد، إن الجزائر لديها تراث حضاري قائم على الوسطية والاعتدال، المستوحى من المدينة المنورة، من زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وأكد محمد عيسى أنه منذ ثمانيينات القرن الماضي، لم تتوقف محاولات التأثير في الشعب الجزائري من خلال طقوس أجنبية على الدين الذي ورثناه في إشارة منه إلى السلفية والشيعة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات أدت إلى وفاة إمامين، وهو ما حتم على وزارته أن تقترح على الحكومة تجميد تجديد الجمعيات الدينية التي تدير المساجد.

رزاقي.جميلة