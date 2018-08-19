دافع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن أعضاء بعثة الحج وقال أنهم “يؤدون مهامهم بشكل جيد رغم الظروف الصعبة و مشقة الحج”، و هاجم من وصفهم ب”المشككين” في عمل البعثة، و قال أن الأعضاء “مجاهدون و ليس عروس بالحنة تريدون رؤية حنتها”.

وعلق الوزير في رد له على احد المتابعين لنشاطاته على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” كان قد انتقد أعضاء بعثة الحج قال فيها أن عمل البعثة الحقيقي سيكون في “منى” و ليس الآن و استشهد المتتبع بمثل شعبي حيث قال ” حنة يديكم تبان في منى، نريد أن تظهروا لنا حنة أيديكم في منى وعرفات وليس المتاجرة بصور الحجاج على المواقع الاجتماعية” وهو ما دفع الوزير للرد عليه بالقول ” الحنة للعروس وليست للمجاهدين من خدام ضيوف الرحمان “، ليضيف قائلا” عمل أعضاء البعثة سيظهر في الميدان وكفوا عن انتقاداتكم فالحج مشقة وليس سياحة”.

هذا و يتواجد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف منذ الثلاثاء الماضي بالبقاع المقدسة، للإشراف شخصيا على شؤون الحجاج الجزائريين، و متابعة عمل أعضاء بعثة الحج، و يقوم الوزير بنشر كل كبيرة و صغيرة من نشاطاته سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة و مختلف الزيارات التي يقوم بها لمقرات إقامة الحجاج، ومراكز العلاج، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، ما جعل هذا الموقع محل لنقل انشغالات المواطنين من الحجاج وذويهم.

اللجنة الطبية الجزائرية تحظى بتقدير المديرية العامة للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة

حظيت اللجنة الطبية التابعة للبعثة الجزائرية للحج لموسم 2018 اليوم السبت بتقدير وتهنئة من طرف المديرية العامة للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة وجاء في شهادة التهنئة والتقدير الموقعة من طرف المدير العام للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة بن مطير بأن “المديرية العامة للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة تتقدم إلى مكتب شؤون الحجاج الجزائريين بالشكر والعرفان على دعمهم وجهودهم القيمة لإنجاح برنامج الحج لهذا الموسم”. من جهته عبر رئيس اللجنة الطبية الجزائرية الدكتور رابح حمانة الذي استلم شهادة التقدير والتهنئة عن ارتياحه لهذا التقدير، مشيرا إلى أن ذلك تجسد بفضل الجهود المبذولة من طرف عناصر البعثة الطبية الجزائرية سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة و بجدة، مؤكدا بأن عناصر الفريق الطبي سيواصلون ضمان تغطية وتكفل صحي تام بالحجاج الجزائريين.

رزيقة. خ