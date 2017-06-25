رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على جملة الانتقادات التي طالته- على خلفية تصريحاته الأخيرة على كيفية إخراج زكاة الفطر والتي قال إن الجزائر تعودت منذ سنوات على دفعها نقدا غير أن هذا لا يمنع من إخراجها قوتا.

وقال في منشور مقتضب على صفحته الرسمية :”أمطرني بعض الشباب برسائل نصية تدعوني إلى حمل الناس على إخراج زكاة الفطر قوتا معتقدين عدم جواز إخراجها نقدا ” وأضاف :” كنت قلت إن دعوة الوزارة إلى إخراجها نقدا هو مذهب السلف أيضا وأننا لن نلزم الناس برأينا لكننا نمنع الآخرين أن يفرضوا علينا مذهبهم أو أن تدعو منابر مساجدنا إلى إخراجها طعاما في كل حال.

وذكر أيضا:”ليس هذا المنشور للاحتجاج لما ذهبت إليه هيئة الإفتاء بالوزارة فهي تتبع ما كان عليه سلفها الصالح الشيوخ أحمد حماني وعلي المغربي وعبد الرحمن الجيلالي والشيخ محمد الشريف قاهر رحمهم الله تعالى ولكن المنشور لطمأنة من وقع في نفسه شيء من الشك بسبب هذه الحملة التي تعود علينا كل عام وكأننا دعونا الناس إلى شرب الخمر والعياذ بالله ليعلم أن في الدين فسحة وأن إخراج زكاة الفطر نقدا يجزي وأنه مذهب السلف أيضا.”

زينب بن عزوز