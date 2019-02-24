الأحد , فبراير 24 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / طالب بضرورة مراجعتها :
عيسى: برامج تعليم العلوم الإسلامية لا تراعي المرجعية الجزائرية

طالب بضرورة مراجعتها :
عيسى: برامج تعليم العلوم الإسلامية لا تراعي المرجعية الجزائرية

islam kaab 24 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 52 زيارة

واستغل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف مناسبة مشاركته في الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج الذي نظمته وزارة التربية أمس للحديث على ضرورة تكييف برامج ومناهج التربية والعلوم الإسلامية مع المرجعية الوطنية وهو الأمر الذي يأتي يعد أيام قليلة من تصريحاته أن التربية الإسلامية التي تدرس في الطور الثانوي تُخرج التكفيريين .
وأوضح عيسى أن برامج التعليمة و بخاصة التربية الإسلامية ينبغي أن يعاد النظر فيها وتكييفها مع المرجعية الدينية المتبناة من طرف الدولة الجزائرية والمطالب – على حد تعبيره- الجميع الالتزام بها والأخذ والعمل بها مؤكدا أن هذه الأخيرة سوف تتضح معالمها أكثر و ذلك مع قانون التوجيه الديني الذي سيرفع للحكومة قريبا و قال :” المرجعية الوطنية هو الإطار المرجعي الذي تعتقده الحكومة وأساسا وزارة الأوقاف باعتبارها تشرف على تسيير الإطار الديني و إن مهدت بالحديث عن المرجعية الوطنية الدينية و التي سوف تبرز معالمها أكثر من خلال القانون التوجيهي الذي ستقدمه وزارة الشؤون الدينية للحكومة قريبا إن برامج تعليم العلوم الإسلامية في الجزائر بمدارسنا و التربية الإسلامية أتصور ينبغي أن تراعي هذا الإطار المرجعي .
زينب بن عزوز

عن islam kaab

شاهد أيضاً

حركة “مواطنة” تُخرج مئات الجزائريين في باريس

قام مئات الجزائريين بوقفة احتجاجية سلمية في ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية باريس، استجابة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super