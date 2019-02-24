واستغل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف مناسبة مشاركته في الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج الذي نظمته وزارة التربية أمس للحديث على ضرورة تكييف برامج ومناهج التربية والعلوم الإسلامية مع المرجعية الوطنية وهو الأمر الذي يأتي يعد أيام قليلة من تصريحاته أن التربية الإسلامية التي تدرس في الطور الثانوي تُخرج التكفيريين .

وأوضح عيسى أن برامج التعليمة و بخاصة التربية الإسلامية ينبغي أن يعاد النظر فيها وتكييفها مع المرجعية الدينية المتبناة من طرف الدولة الجزائرية والمطالب – على حد تعبيره- الجميع الالتزام بها والأخذ والعمل بها مؤكدا أن هذه الأخيرة سوف تتضح معالمها أكثر و ذلك مع قانون التوجيه الديني الذي سيرفع للحكومة قريبا و قال :” المرجعية الوطنية هو الإطار المرجعي الذي تعتقده الحكومة وأساسا وزارة الأوقاف باعتبارها تشرف على تسيير الإطار الديني و إن مهدت بالحديث عن المرجعية الوطنية الدينية و التي سوف تبرز معالمها أكثر من خلال القانون التوجيهي الذي ستقدمه وزارة الشؤون الدينية للحكومة قريبا إن برامج تعليم العلوم الإسلامية في الجزائر بمدارسنا و التربية الإسلامية أتصور ينبغي أن تراعي هذا الإطار المرجعي .

زينب بن عزوز