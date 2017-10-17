

حمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الوزير السابق للقطاع بوعبد الله غلام الله مسؤولية تعطل العمل بالنظام التعويضي للأئمة لحد الآن، لعدم قدرته على التفاوض على هذا النظام، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي دخلت فيها البلاد، مفيدا بأن العمل مرهون بالرجوع إلى الوضعية المالية الميسورة.

وأبرز عيسى أمس خلال استضافته بحصة قهوة وجرنان على قناة “النهار”بأنهم كإطارات في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال فترة إستوزار بوعبد الله غلام الله لم يحسنوا التفاوض على النظام التعويضي للائمة، الأمر الذي دفعه الى المطالبة بمراجعة هذا النظام بمجرد تعيينه وزيرا على رأس القطاع، والقيام بإحصاء شامل للأصناف التي تتطلب المراجعة، مفيدا بأنه تم اقتراح تعويض وإعطاء منحة الخطر، سيما وأنهم كانوا يعلمون أن الديناميكية المطلوبة من وزارة الشؤون الدينية من أجل تأمين الجزائريين قد تعرض الإمام إلى الخطر، كما تم إحصاء قيمة منحة الهندام والتوثيق والتي تم المطالبة بها أيضا، غير أن الأمر تم التراجع عنه بعد معرفة أن الأثر المالي لها لا يتلاءم مع الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”.

و كشف الوزير على أن الطلب موافق عليه من السلطات العليا،وأنه اعتذر من الأئمة و أعلمهم بأنه لا يستطيع تطبيق النظام التعويضي في الوقت الحالي أن الأمر مرهون بالرجوع إلى الوضعية المالية الميسورة .

الجزائر مُستهدفة بالتمزيق الطائفي

وأكد وزير الشؤون الدينية في سياق آخر، أنّ الجزائر مستهدفة بالتمزيق الطائفي، مشددا أنّ المرجعية الدينية تجمع كافة الطوائف، معتبرا أن المرجعية الدينية تستمد وجودها من الانتماء الحضاري، لافتا في السياق، أنّ الكركرية مجموعة صغيرة في موطنها ـ المغرب- وأنها “ليست شيئا مذكورا”، وهي طائفة مهرجانية ظهرت لإحباط المعنويات و العمل على التشويش على نجاحات الزاوية العلوية في مشروع أممي باسم الجزائر.

كل الحجاج ركبوا حافلات “VIP”

هذا و نفى محمد عيسى أن يكون الحجاج الجزائريون قد عاشوا جحيما في البقاع المقدسة حيث قال “إنّ كل الحجاج الجزائريين ركبوا حافلات “VIP” دون استثناء، نافيا في السياق ذاته افتراش الحجيج الجزائريين للشوارع، موضحا أن هذه السنة تم تسجيل افتراش الأروقة التي بين المخيمات، والسبب الحجاج الأحرار، واصفا الذين علقوا عن الأوضاع الكارثية في البقاع المقدسة، بـ “الحجاج كلونديستان” خاصة الأحرار منهم، مشيرا الى وجود أطراف كانت تحاول ترويج فكرة أن حج 50 مليون هو حج “ميزيرية”.

دعوة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل

هذا و أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، داعية في بيان لها أمس أئمة المساجد والمواطنين إلى إقامة الصلاة عبر كافة مساجد الجمهورية.

وفاء مرشدي