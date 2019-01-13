قال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، إنه ستتم مناقشة مطالب الأئمة مطلبا مطلبا في جلسات الحوار، وأضاف أن تكلفة الحج 2019 ستحدد نهاية الشهر، ورد على من شككوا في صحيح البخاري بالقول إنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم وأن الجزائر لا تحتاج لاستيراد منهجيات، ولا مفاهيم بعيدة عن الإسلام.

وأوضح عيسى، أمس، خلال الاحتفالية الوطنية، بمناسبة صدور أول تفسير لمعاني القرآن الكريم باللغة الأمازيغية، بفندق الرياض بالعاصمة، أنه اتفق مع النقابة الوطنیة للأئمة على تشكیل لجان لمناقشة مطالبھم واحدا بواحد من أصل 47 مطلبا، وذلك خلال جلسات الحوار معهم، وأكد أنه “سیرفع في كل مرة تقريرا للسلطات العلیا في حال تجاوزه أمر تلبیة المطلب”، وقال “سنعمل على تلبیة المطالب في جو حواري ودون أي تشنج”.

من جانب آخر، وفي رده على بعض الأصوات المشككة في كتاب صحيح البخاري، قال عيسى إن هذا الكتاب أصح كتاب بعد القران الكريم وأن الجزائر لا تحتاج لاستيراد منهجيات ولا مفاهيم بعيدة عن الإسلام تورطنا”، و”لا نحتاج من اشتهر صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها، فللجزائر أبناؤها ومشايخها”.

وبخصوص إصدار أول تفسير للقران الكريم، باللغة الأمازيغية، قال الوزير إنه أول تفسير في الجزائر والمغرب وتونس، ورد فيما يتعلق بترسيم 12 جانفي عيدا وطنيا، بالقول إن الجزائر قد تصالحت مع نفسها وتاريخها وانتمائها، بترسيم أول يناير عيدا رسميا، أضيف إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وطنيا، وقال إن هذين الموضوعين، قد استعملا من قبل، من قِبل بعض الانتهازيين، لإضعاف الوطن وتقسيم صفوفه، وأكد في السياق أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أسكت أفواه هؤلاء، وكسر محاولاتهم، بترسيم يناير عيدا وطنيا، والأمازيغية، لغة وطنية.

من جھة أخرى كشف الوزير أن “تسلیم قاعة الصلاة للمسجد الأعظم لن يتجاوز شھر جانفي الجاري”، في حین أن موعد تدشین المسجد ” من صلاحیات الرئیس وحده”. أما بخصوص الانتقادات التي طالت الآذان الذي تم تجربته بالمسجد الأعظم مؤخرا، قال الوزير إن ھذا الآذان من نوع “التیندي”، مضیفا أن ” المسجد لیس عاصمیا بل وطنیا”.

وفي رده عن سؤال حول تكلفة الحج لموسم 2019، قال عيسى إن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد قبل نھاية جانفي سيخصص للحج برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي لتحديد تكلفة الحج، مشیرا إلى أن “التكلفة لن تكون مرتفعة لأننا تفاوضنا جیدا مع السعودية”. وأكد عیسى أنه لن يكون ھناك ارتفاع في أسعار خدمات الحج عدا النقل لأن السعودية فرضت تسعیرة جديدة”.

رزيقة.خ