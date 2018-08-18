قال إنها عاشت العشرية السوداء بسبب عدم الفهم الصحيح للإسلام : عيسى: “الجزائر ضمن الدول الرائدة في تنظيم الحج”

قال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن أداء و عمل أعضاء بعثة الحج المتطور سنة عن سنة، سمح للجزائر بتصنيفها من ضمن الدول الرائدة في تنظيم و رعاية حجاجها ، و أضاف أن الجزائر تعيش اليوم مستقرة وآمنة ومطمئنة، بعدما عاشت سنوات صعبة جراء عدم الفهم الصحيح للإسلام.

و أوضح الوزير عيسى، من المملكة العربية السعودية، خلال مواصلته للزيارات الميدانية للوقوف عن كثب على مدى التكفل بالحجاج الجزائريين في عديد المجالات سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، أن تنظيم الحج يتطور و يتحسن من سنة إلى سنة بفضل العمل و المجهود الذي يقوم به أعضاء بعثة، و قال أن العمل سمح بتصييف الجائر ضمن الدول الرائدة في تنظيم الحج، و دعا الوزير الحجاج إلى التكافل فيما بينهم و صون صورة الجزائر و الوفاء و الإخلاص لها على حد تعبيره.و ثمن الوزير أثناء زيارته للحجاج المتكفل بيهم من قبل رئيس الجمهورية، مبادرة الرئيس و رعايته لهذه الفئة ولكل الحجاج الجزائريين وحسن التكفل بهم سواء من حيث الإسكان والنقل والإطعام والتكفل الصحي .

وعاد الوزير للتذكير بأن “الجزائر تعيش اليوم مستقرة وآمنة ومطمئنة” بعدما عاشت سنوات صعبة جراء عدم الفهم الصحيح للإسلام على حد تعبيره و أشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الوطنية أعطت نتائجها المثمرة ومكنت الجزائريين العيش في سلام و طي صفحة العشرية الصعبة. هذا و اطلع الوزير على ظروف وكيفية عمل المرشدات الدينيات اللواتي أكدن له بأنهن استفدن من مختلف النصائح والإرشادات المقدمة لضمان أداء مناسك الحج بصورة صحيحة

انخفاض في عدد الفحوص خلال 20 يوما من موسم الحج

قال رئيس الوفد الطبي للبعثة الجزائرية للحج الدكتور رابح حمانة، ان عدد الفحوصات المسجلة خلال الـ20 يوما من موسم الحج الحالي انخفاضا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي 2017، حيث أوضح بأن عدد الفحوصات خلال الـ20 يوما من هذا الموسم وصل إلى 8500 فحصا مقابل 15 ألف فحص خلال نفس الفترة من الموسم الماضي أي بنسبة انخفاض قدرها بـ42 بالمائة .

وأشار ذات المتحدث إلى أن الـ8500 فحص طبي المسجلة تتوزع على 2310 تضميد و191 تدخل على مستوى الفنادق و107 تنويم -وضع تحت المراقبة- على مستوى مراكز بعثة الحج الطبية الجزائرية فيما تم تسجيل 30 حالة تحويل باتجاه مستشفيات بالمملكة العربية السعودية 8 منهم مكثوا في المستشفى والباقي تلقوا العلاج اللازم وغادرا .

وأرجع ذات المصدر أسباب هذا الانخفاض في عدد الفحوصات أساسا إلى وعي الحجاج والتزامهم بالنصائح والإرشادات التي قدمت لهم في الجزائر ضمن قوافل الحج المبرور والحصص الإذاعية التي استفادوا منها.

وعن التنظيم العام للبعثة الطبية للحج بالبقاع الإسلامية المقدسة أفاد الدكتور حمانة بتواجد مقر الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وفرعين اثنين بفنادقها وذلك لتجيب المرضى عناء التنقل إلى المقر الرئيسي فيما يضم مقر مكة المكرمة عيادة مركزية بها 3 مكاتب للفحوصات و20 سريرا للتنويم والملاحظة وقاعة للتضميد وأخرى للكشف الكهربائي للقلب وكذا قاعة للعزل وصيدلية.

وبالإضافة إلى ذلك يوجد بمكة المكرمة 5 فروع طبية بالمناطق الخمس التي يتواجد فيها الحجاج الجزائريون حسب الكثافة السكانية.

وبعدما إلى أشار إلى توفر الأدوية بشكل كافي بسبب تقلص الفحوصات أضاف نفس المتحدث بأنه توجد 3 سيارات إسعاف واحدة بالمدينة المنورة واثنتان (2) بمكة المكرمة مضيفا أن مدينة جدة تتوفر بدورها على فرع يضم 3 أطباء يتدخلون على مستوى المطار للتكفل بالحجاج ذهابا و إيابا.

رزيقة.خ