عيسى:أئمة الوزارة لم يجالسوا راجعين من “داعش”

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه لم يحصل لأئمة وزارة الشؤون الدينية أن جالسوا في الجزائر راجعين من تنظيم داعش.مشيرا خلال فروم جريدة المجاهد، أن أنه لا يعرف أن هناك من رجع من تنظيم داعش وهو في السجن الجزائري.
Razika kherkhache 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 110 زيارة
10 فبراير 2019
10 فبراير 2019
10 فبراير 2019
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه لم يحصل لأئمة وزارة الشؤون الدينية أن جالسوا في الجزائر راجعين من تنظيم داعش.مشيرا خلال فروم جريدة المجاهد، أن أنه لا يعرف أن هناك من رجع من تنظيم داعش وهو في السجن الجزائري.
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