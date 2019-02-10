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عيسى:أئمة الوزارة لم يجالسوا راجعين من “داعش”

Razika kherkhache 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 110 زيارة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أنه لم يحصل لأئمة وزارة الشؤون الدينية أن جالسوا في الجزائر راجعين من تنظيم داعش.مشيرا خلال فروم جريدة المجاهد، أن  أنه لا يعرف أن هناك من رجع من تنظيم داعش وهو في السجن الجزائري.

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