أكدت مرة أخرى قضية الشاب، المسيلي عياش محجوبي ،تقاعس وإهمال السلطات المحلية والعليا في البلاد في التكفل بقضية مواطنيها في وقت النكبات، حيث عبر مواطنو ولاية المسيلة إلى جانب العديد من المتضامنين مع عائلة الفقيد،عن غضبهم واستيائهم بسبب تأخر عملية إنقاذ الشاب عياش محجوبي لليوم السادس على التوالي وهو ما تسبب في وفاته.

وقال أحد المواطنين، أنه منذ 5 أيام ونحن مجندين لإنقاذ الشاب عياش،حيت تم استعمال وسائل المقاولين في الوقت الذي لم تكلف نفسها السلطات المحلية ولا حتى السلطات العليا في البلاد نفسها عناء التدخل لإنقاذه بوسائل متطورة، كما تذمر معظم المواطنين عن غياب دور السلطات الولائية التي لم تساعدهم وإكتفت بإطلاق تصريحات عبر وسائل الإعلام.

هذا وعرفت قضية “عياش”الذي فارق صباح الأمس الحياة حسب مصالح الحماية المدنية التي أكدت الخبر هبة تضامنية كبيرة من طرف المواطنين الذي وقفوا مع عائلة الضحية معهم في مصابهم والذين قدموا حتى من ولايات مجاورة لولاية المسيلة لتقديم يد المساعدة.

وللإشارة شهد يوم السبت وهو اليوم الخامس من عملية محاولة إنقاذ الشاب، عياش محجوبي، الذي كان يقبع جسده داخل بئر ارتوازي، زيارة والي المسيلة، حاج مقداد، لمكان الحادث الواقع في قرية أم الشمل المعزولة في بلدية الحوامد، وهي الالتفاتة التي وصفت بالمتأخرة في الوقت بدل الضائع،وقد أثار تأخر والي الولاية عن النزول لمعاينة المكان، ومتابعة مجريات عملية الإنقاذ الفاشلة في إخراج جسد الضحية لليوم الخامس على التوالي، ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، الذين رأوا فيه استهتارا واستخفافا بحياة المواطنين على اعتبار أن الحادثة إنسانية، وأخذت قصتها بعدا عالميا.

هذا وقد اتهم شقيق عياش، الوالي وأعوان الحماية المدنية في تصريح له بالتقاعس عن توفير الوسائل واتهمه بالكذب وعدم قول الحقيقة بأن عتاد الحفر تابعا لمواطنين وليس للدولة، وهو ما حاول الوالي تفنيده بالتأكيد أنه قد أعطى تعليمات فورية لحظة سماعه بالخبر بتوفير جميع الوسائل اللازمة لإنجاح عملية الإنقاذ لكن مصالحه لم تتحرك.

وفي انتظار تصريح وتدخل، وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي لم يبدي أي تعاطف مع القضية التي حركت الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي، تبق قضية عياش تفضح سياسة البريكولاج لدى المسؤولين وعلى رأسهم جهاز الداخلية المسؤول الأول في الموضوع خاصة وانه فارق الحياة صباح الأمس وبقيت جثته مدفونة في بئر إرتوازي يبق شاهد على القضية.

رزاقي.جميلة