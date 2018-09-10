عودة 118 حاجا تكفل بهم رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن

عاد أمس إلى أرض الوطن فوج الحجاج المكون من 118 حاجا منهم 51 امرأة بعد أدائهم فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وكان في استقبال الحجاج بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، التي أكدت في تصريح للصحافة انه “تم تسخير كل الإمكانيات لخدمة هؤلاء الحجاج” المتكونين من “مواطنين من ذوي الدخل الضعيف، ونزلاء دور العجزة والمسنين من كافة الولايات، تكفل بهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.

كما أوضحت انه لم “تسجل أي وفيات أو إصابات لدى هؤلاء الحجاج” خلال أدائهم المناسك و إقامتهم بالبقاع المقدسة. وبهذه المناسبة عبر هؤلاء الحجاج في رسالة شكر للرئيس بوتفليقة عن سعادتهم لتمكينهم من تأدية هذه الفريضة في “ظروف جيدة” منوهين بالوسائل المسخرة لهم وكذا ظروف سفرهم و إقامتهم بالبقاع المقدسة.

كما عبر أهل الحجاج الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن لاستقبالهم عن عرفانهم للرئيس وفرحتهم بعودتهم إلى ارض الوطن في ظروف حسنة.