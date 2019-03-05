خرج أمس الثلاثاء الآلاف من طلبة الجامعات والأساتذة، في احتجاجات عارمة على مستوى القطر الوطني، تنديدا بترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، وقد تجمع طلبة الجامعات في العاصمة من مختلف التخصصات، بالجامعة المركزية “يوسف بن خدة” رفعوا خلالها شعارات مناهضة لترشح بوتفليقة لرئاسيات 18 أفريل المقبل.

وحاول المحتجون التقدم نحو شارعي ديدوش مراد ومحمد الخامس لكن تم منعهم من قبل عناصر الأمن، الذين شكلوا حاجزا أمنيا في ساحة أودان يمنعهم من الوصل للشارعين، ورفع الطلبة، شعارات سياسية من بينها “طلبة لسنا إرهابيون” و “لن نزيدك سنة أخرى”، كما رفع الأساتذة شعارات أبرزها “وطني ليس للكراء” و”الجزائر بالشعب و للشعب”.

من جهتها امتلأت شوارع مدينة وهران أمس بالمتظاهرين الرافضين للعهدة الخامسة للرئيس وتميزت المسيرات كالعادة بسلميتها، وكان تلاميذ الثانويات أول من خرج إلى الشوارع في حدود الساعة التاسعة من صباح الأمس في الوقت الذي كان فيه الأساتذة الجامعيون والأطباء وطلبة معاهد التكوين المتخصص متجمعين في المؤسسات التي يدرسون ويعملون فيها.

نفس الصورة صنعها طلبة كليات ومعاهد جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس أين خرج المئات في مسيرات سلمية عبر أكبر المحاور بعاصمة الولاية وذلك تعبيرا عن تمسكهم بمطلب ضرورة عدول الرئيس المنتهية ولايته عن الترشح لعهدة رئاسية جديدة،وكانت المسيرة قد انطلقت من بوابات القطب الجامعي، لتجوب عديد الشوارع إلى غاية الوصول إلى ساحة أول نوفمبر بقلب المدينة، في الوقت الذي كان فيه مئات الطلبة بصدد التجمع وسط أسوار المقر الإداري لجامعة سيدي بلعباس الكائن بالمخرج الغربي للمدينة قبل أن ينطلقوا في مسيرة عفوية كانت قد دوت الصمت الذي لطالما خيم على المكان.

هذا وخرج أساتذة جامعة مصطفى إسطمبولي بمعسكر، في مسيرة سلمية حاشدة رفقة الطلبة انطلقت من أمام معهد كلية الاقتصاد في اتجاه عمادة الجامعة مرددين شعارات لا للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة،وطالب الأساتذة بالانتقال الديمقراطي والتغيير الجذري للنظام وغيرها من الشعارات المستنكرة لخرق الدستور.

طلبة جامعة زيان عاشور بالجلفة خرجوا أيضا في مسيرة عبروا فيها عن موقفهم من العهدة الخامسة ومن ترشح الرئيس رافضين الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس للشعب الجزائري مؤكدين أن مطلبهم الذي خرجوا من أجله في المسيرة السابقة لم يتغير، وتجمع الطلبة في بداية المسيرة أمام الجامعة لينطلقوا فيما بعد صوب مقر ولاية الجلفة رافعين شعارات متعددة “سلمية سلمية ” لا لـ “العهدة الخامسة “.

رزاقي.جميلة