عمّال شبه الطبي بمستشفيات بجاية في إضراب ليومين

دخلت النقابة الجزائرية لشبه الطبّي في المراكزالإستشفائية بولاية بجاية في إضراب لمدة يومين.
الإضراب يومي 8 و 9 جانفي، جاء لرفع مطالب عمال شبه الطبي حول ظروف العمل.
ورفعت النقابة شعار “معا من أجل كرامة شبه الطبّي”.
yassin bouras 8 يناير 2018 Non classé, الحدث اضف تعليق 30 زيارة
7 يناير 2018
7 يناير 2018
7 يناير 2018
دخلت النقابة الجزائرية لشبه الطبّي في المراكزالإستشفائية بولاية بجاية في إضراب لمدة يومين.
الإضراب يومي 8 و 9 جانفي، جاء لرفع مطالب عمال شبه الطبي حول ظروف العمل.
ورفعت النقابة شعار “معا من أجل كرامة شبه الطبّي”.
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