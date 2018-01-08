الإثنين , يناير 8 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / Non classé / عمّال شبه الطبي بمستشفيات بجاية في إضراب ليومين

عمّال شبه الطبي بمستشفيات بجاية في إضراب ليومين

yassin bouras 8 يناير 2018 Non classé, الحدث اضف تعليق 30 زيارة

دخلت النقابة الجزائرية لشبه الطبّي في المراكزالإستشفائية بولاية بجاية في إضراب لمدة يومين.

الإضراب يومي 8 و 9 جانفي، جاء لرفع مطالب عمال شبه الطبي حول ظروف العمل.

ورفعت النقابة شعارمعا من أجل كرامة شبه الطبّي”.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

رابح لونيسي أستاذ التاريخ بجامعة وهران لـ "الجزائر"::
“إعادة الجماجم لا بد أن يتبع بقرار تجريم الإستعمار”

– كيف ترى مسألة إعادة جماجم المقاومين الجزائريين إلى الجزائر من فرنسا والطلب الرسمي الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super