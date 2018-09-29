أفاد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن وجود عدد من الأملاك لم يتم إحصاءها بسبب غياب أصحاب الحقوق أثناء عملية مسح الأراضي في الميدان، وتم تسجيلها في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء الأشغال.

ورافع رواية، أول أمس الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، لأجل خلق منصب محافظ مساعد عقاري معتبرا دوره مهم كونه يلعب أيضا دور المحاسب الحكومي، مشيرا الى انه يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عليها، لافتا إلى أن خلق هذا المنصب محل اهتمام من قبل الإدارة، وأضاف الوزير أن مصالحه تعمل على تحسين ظروف أداء تلك المهام، حيث تم في هذا السياق اتخاذ مجموعة من التدابير تعكف خاصة على تكثيف شبكة من المحافظات العقارية.

و أضاف راوية في ذا السياق أن رقمنة النشاطات العقارية، وإدخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية، وفي ذات الصدد، شدد راوية أن الرقمنة التي هي في طور الانجاز، ستقضي على بطئ الإجراءات العقارية مما يسهل العمل على الجميع.

عمر ح