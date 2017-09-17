عملية عسكرية لملاحقة “داعش” شمالي العراق

شّنت قوات عراقية مشتركة، اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة لملاحقة مسلحي تنظيم “داعش” جنوب محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري. وقال النقيب سعد محمد، من قيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش) لـ”الأناضول”، “قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي بإسناد من الطيران الحربي شّنت اليوم عملية عسكرية واسعة لملاحقة مسلحي تنظيم داعش في مناطق شمال قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين”.

واوضح محمد أن “العملية العسكرية تستهدف مناطق الرفيعات والبو علول والفرحاتية وسيد غريب وهي مناطق تشهد نشاطا لمسلحي تنظيم داعش”، مبينا ان “العملية العسكرية مبنية على معلومات استخبارية تشير الى وجود مسلحين من داعش في المناطق المستهدفة”.

وتأتي العملية العسكرية بعد اقل من اسبوع على هجوم شنه عناصر تنظيم داعش واستهدف مرقداً دينياً شيعياً بقضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين (شمال) وأوقع عشرات القتلى والجرحى من عناصر التنظيم والحشد الشعبي.

وكثف مسلحو تنظيم “داعش” خلال الساعات الـ72 الماضية هجماتهم في محافظات ديالى (شرق)وكركوك (شمال) وبغداد (وسط) وصلاح الدين (شمال) وذي قار (جنوب) بواسطة الانتحاريين والسيارات المفخخة

والهجمات المسلحة واوقعت الهجمات عشرات القتلى والجرحى.