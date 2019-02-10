عمرة للأستاذة وتسجيل بداية من 5 مارس

أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” عن تنظيم عمرة بالتقسيط، وذلك خلال عطلة الربيع لصالح منخرطي الاتحاد، بما فيهم المتقاعدين لمدة 15 يوما، عن طريق رحلة مباشرة وغير مباشرة، فيما تم تحديد الآجال قبل 5 مارس على مستوى المكاتب الولائية

وأعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تنظيم عمرة بالتقسيط، وذلك خلال عطلة الربيع لصالح منخرطي الاتحاد بما فيهم المتقاعدين لمدة 15 يوما، عن طريق رحلة مباشرة وغير مباشرة بتكفل تام، على غرار المرشد والإطعام والزيارات والطبيب والنقل في كل الأوقات

كما حدد الاتحاد الوطني لعمال التربية “إنباف” أسعار الرحلة المباشرة الغرفة بفندق يبعد 600 م على المسجد الحرم، أين بإمكان عمال التربية حجز غرفة رباعية بـ155 ألف دينار،و بتسديد الدفعة الأولى 55 ألف دينار وغرفة ثلاثية بـ175 ألف دينار، يسدد الدفعة الأولى 75 ألف دينار أو غرفة ثنائية بـ185 ألف دينار،وتسديد الدفعة الأولى 85 ألف دينار، مشيرا إلى أنه بإمكان العمال تسديد الشطر الثاني شهريا خلال 10 أشهر بمبلغ قدره 10 آلاف دينار، كما حدد الاتحاد الوطني لعمال التربية أسعار الرحلة غير المباشرة لفندق يبعد عن المسجد الحرام 1500 م

أين تم تحديد غرفة رباعية 139 ألف دينار لدفع الشطر الأول 42 ألف دينار وغرفة الثلاثية 149 ألف دينار،و يدفع الشطر الأول 49 ألف دينار وغرفة ثنائية 158 ألف دينار تسدد الدفعة الأولى 52 ألف دينار، أما بخصوص الشطر الثاني،و يسدد العمال الذين اختاروا الغرفة الرباعية بتسديد 9700 دينار شهريا خلال 10 أشهر، أما العمال الذين اختاروا الغرفة الثلاثية والثنائية

ويتم تسديد 10 آلاف دينار شهريا خلال 10 أشهر كما حدد الإعلان الملف المطلوب بالنسبة للرجال بجواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وشهادة الميلاد، أما بالنسبة للنساء يتم تقديم محرم للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 46 سنة،أما بخصوص معرفة مراكز إجراء البصمة على مستوى الولايات، يتم معرفتها عن طريق الموقع

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