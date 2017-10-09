راسل النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي، الوزير الأول احمد أويحيى بخصوص وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل فيما تعلق باستثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة ـ أـ، مطالبا إياه بإعادة النظر في التعليمة التي تنص على ذلك و تصنيفهم في الرتبة 11.

ناشد مسعود عمراوي، الوزير الأول احمد أويحيى، للتحرك العاجل من اجل تسوية وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل التابعين لكل القطاعات تثمينا للشهادة وتحفيزا للموظفين واعتبارا لهدف إنشاء جامعة التكوين المتواصل، من خلال إعادة النظر في قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية سيما ماتعلق بالتعليمة التي استثنت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة -أ- في شبكة مستويات التأهيل إلى الرتبة 11، بناء على المرسوم 14-266 الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304 الـذي يـــــحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، بتعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 19 يناير2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتم وضعهم بالتساوي مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمهين.

ودعا عمراوي إلى ضرورة انصاف الموظفين الذين بذلوا جهودا مضنية لتحسين مستواهم بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ” D.E.U.A ” الصادرة من جامعة التكوين المتواصل في المجموعة – أ – في شبكة مستويات التأهيل الصنف 11 “منصب مساعد متصرف”، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيفهم باعتبار أن هذه الشهادة مسلمة من الجامعة العادية أو جامعة التـكوين المتواصل أو المعاهد،و تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90- 219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، ولا يـــمكن تبرير و تمرير شهادة جامعية والإبقاء على شهادة جامعية أخرى، إضافة إلى أنها محدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين، و تمنح من جامعة التكوين المتواصل لها نفس القـيمة العلمية والبيداغوجية والقانونية مثلها مثل الصادرة عن الجامعة الجزائرية.

وفاء مرشدي