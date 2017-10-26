قضى القرار الوزاري الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، المحدد لمهام و شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل عن آمال موظفيها و حاملي شهادة “DUEA”، في شقها المتعلق بإلغاء هذه الأخيرة وكذا إلغاء امتحان دخول الجامعة نهائيا واشتراط شهادة البكالوريا النظامية لدخولها.

اعتبر المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية جمال معيزة في تصريح لـ”الجزائر”، أن الوزارة قامت بإغلاق كافة أبواب الحوار أمامهم بإصدار القرار الأخير المتعلق بجامعة التكوين المتواصل، منوها إلى أن أملهم كان مرتكزا على استجابة الوصاية لجملة مطالبهم غير أن أن القرار جاء مفاجئا، سيما ما تعلق بالمادة 8 التي أكدت إلغاء شهادة الدراسات التطبيقية بصفة رسمية بداية من 2020 وكذا المادة 9 المتعلق بإلغاء امتحان دخول جامعة التكوين المتواصل، متسائلا عن مصير ألاف المتخرجين من جامعة “UFC” والحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية،

و أكد معيزة أن الوصاية عملت على تأزيم الوضع أكثر من خلال ترسيمها لتعليمتها الشفوية التي كانت قد أمرت من خلالها بتجميد القسم التحضيري لهذه السنة، هذا الأخير الذي دفعهم الى تنتظيم وقفات إحتجاية أمام مقر الجامعة بدالي إبراهيم، و بكافة ولايات الوطن، متهمين الوزير بالتخطيط لإلغاء جامعة التكوين المتواصل.

و أعلن معيزة عن مواصلة سلسلة الاحتجاجات والإضرابات الى غاية تحقيق مطالبهم مشددا على أن أول رد على الوصاية سيكون يوم 2 نوفمبر في وقفة احتجاجية بالقرب من وزارة التعليم العالي و بالقرب من مراكز و جامعات التكوين المتواصل على المستوى الوطني.

وفاء مرشدي