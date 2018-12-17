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عمال سونلغاز يهددون بالدخول في إضراب مفتوح

وجهوا طلبا للحكومة من أجل تنفيذ قرارات منظمة العمل الدولية:
عمال سونلغاز يهددون بالدخول في إضراب مفتوح

islam kaab 17 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 48 زيارة

هدد عمال الكهرباء والغاز، بالدخول في حركة احتجاجية بداية من الأسبوع القادم في حال لم تتحرك الوصاية لإعادة العمال المفصولين دون أي إجراءات قانونية حسبهم منذ سنتين،مطالبين بتدخل رئاسة الجمهورية و الحكومة وإلزام شركة سونلغاز و وزير العمل احترام قرارات منظمة العمل الدولية و إدماجهم في مناصب عملهم مع تعويضهم دون قيد أو شرط أو مماطلة .
وجاء في بيان تحوزه “الجزائر” لثلاث نقابة “النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز و “النقابة الوطنية لعمال الطاقة” و “النقابة الوطنية لقطاع الصناعات” أن قرار الإضراب لا رجعة، منددين بوضعية النقابيين المسرحين من شركة سونلغاز و الذين لا يزالون لحد الآن دون أي إجراءات قانونية لإرجاعهم لمناصب عملهم منذ أكثر من سنتين .
وإتهمت النقابات الثلاث وزارة العمل بأنها دعمت سونلغاز بقوة و ساهمت في تشريد عائلات النقابيين مستخدمة سياسة التجويع و الترهيب و فرض الأمر الواقع من أجل ترعيب العمال بشركة و سونلغاز و إبعادهم عن أي مطلبية كانت و استعبادهم .
وأشار ذات البيان بأن النقابيين المسرحين من شركة سونلغاز و الذين يبلغ عددهم 11 نقابيا يطالبون رئاسة الجمهورية و الحكومة التدخل فورا لإلزام شركة سونلغاز و وزير العمل إحترام قرارات منظمة العمل الدولية و إدماجهم في مناصب عملهم مع تعويضهم دون قيد أو شرط أو مماطلة . وهدد الغاضبون أنه في حال لم تتدخل الوصاية لرفع الغبن عن المفصولين يؤكدون على مضيهم قدما و الخروج دوريا في وقفات إحتجاجية بالعاصمة.
رزاقي.جميلة

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