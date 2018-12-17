هدد عمال الكهرباء والغاز، بالدخول في حركة احتجاجية بداية من الأسبوع القادم في حال لم تتحرك الوصاية لإعادة العمال المفصولين دون أي إجراءات قانونية حسبهم منذ سنتين،مطالبين بتدخل رئاسة الجمهورية و الحكومة وإلزام شركة سونلغاز و وزير العمل احترام قرارات منظمة العمل الدولية و إدماجهم في مناصب عملهم مع تعويضهم دون قيد أو شرط أو مماطلة .

وجاء في بيان تحوزه “الجزائر” لثلاث نقابة “النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز و “النقابة الوطنية لعمال الطاقة” و “النقابة الوطنية لقطاع الصناعات” أن قرار الإضراب لا رجعة، منددين بوضعية النقابيين المسرحين من شركة سونلغاز و الذين لا يزالون لحد الآن دون أي إجراءات قانونية لإرجاعهم لمناصب عملهم منذ أكثر من سنتين .

وإتهمت النقابات الثلاث وزارة العمل بأنها دعمت سونلغاز بقوة و ساهمت في تشريد عائلات النقابيين مستخدمة سياسة التجويع و الترهيب و فرض الأمر الواقع من أجل ترعيب العمال بشركة و سونلغاز و إبعادهم عن أي مطلبية كانت و استعبادهم .

وأشار ذات البيان بأن النقابيين المسرحين من شركة سونلغاز و الذين يبلغ عددهم 11 نقابيا يطالبون رئاسة الجمهورية و الحكومة التدخل فورا لإلزام شركة سونلغاز و وزير العمل إحترام قرارات منظمة العمل الدولية و إدماجهم في مناصب عملهم مع تعويضهم دون قيد أو شرط أو مماطلة . وهدد الغاضبون أنه في حال لم تتدخل الوصاية لرفع الغبن عن المفصولين يؤكدون على مضيهم قدما و الخروج دوريا في وقفات إحتجاجية بالعاصمة.

رزاقي.جميلة