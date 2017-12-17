يدخل موظفو المصالح الاقتصادية اليوم في إضراب وطني وعلى مدى يومين متتاليين مع إتباعه بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في اليوم الثاني، تنديدا من اجل الضغط على وزارة التربة لحل مشاكلهم على رأسها المناصب الآيلة للزوال بترقيتهم الى الرتب القاعدية”نائب مقتصد”.

من المنتظر ان يدخل اليوم موظفو المصالح الاقتصادية في إضراب وطني لمدة يومين متتاليين وهذا نزولا عند قرار اللجنة الوطنية لهذه الفئة والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الاينباف”، القاضي بالدخول في إضراب وطني، يومين قبل خروج التلاميذ في عطلة الشتاء، والذي سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، معلنة عن تمسكها بمقاطعة “التسيير الملحق” بدءا من الفاتح جانفي المقبل.

وأكدت اللجنة في بيانها الاخير الذي تحوز “الجزائر” نسخة منه، بأنها قررت قطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، بشن إضراب وطني يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، مع إرفاقه بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات في اليوم الثاني من الحركة بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لحل إشكاليات فئة “المقتصدين”، خاصة المرتبين في المناصب الآيلة للزوال بترقيتهم قبل نهاية السنة في الرتب “القاعدية” أي “نائب مقتصد”، معلنة بأنه بعد المصادقة على جدول الأعمال المتعلق بتقييم الحركة الاحتجاجية السابقة ودراسة سبل التصعيد المحتلمة، عن تمسكها المطلق والتام بالقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية قبل نهاية ديسمبر الجاري، إلى جانب ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي إلى رتبة “مقتصد” تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وسنوات التسيير “القصرية” مع ضرورة الإسراع في معالجة اختلالات القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12/240.

كما، أكدت اللجنة على مقاطعة “التسيير الملحق” ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، ومقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة الـ3 آلاف دينار في الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، مشددة على أهمية فتح منصب مقتصد رئيسي في المتوسطات كعملية استثنائية قبل صدور تعديلات القانون الخاص ليكون هناك مجال لترقية الأعداد الكبيرة من المقتصدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية مع الإسراع في تنظيم المسابقة المهنية الاستدراكية لموظفي السلك لولايتي غليزان وغرداية.

وفاء مرشدي