قررت، أمس، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، الدخول في إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية في الأيام القادمة أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات”.

هذا وسيجتمع المجلس الوطني في دورته الطارئة التي ستعقد في الأيام القادمة وسيتم حسب ما أوضحه الأمين وطني مكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التأكيد على خيار العودة إلى الشارع والقيام بوقفة احتجاجية وإضرابات أمام مقر وزارة المالية.

وحمل حمراني جيلالي، وزير المالية عبد الرحمن راوية مسؤولية ما سيحدث، يقول” في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزير المالية موقفا ايجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعـة إلا أنه و بكل أسف شديد تعاطى مع مطالبنا كالعادة بسلبية واستخفاف،متهما إياه في الوقت ذاته بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام”.

وللإشارة النقابة بفتح أبواب الحوار وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي وبضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي،ويطالبون بصرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار”.

رزاقي جميلة