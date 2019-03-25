خرج يوم الأمس، مئات العمال على مستوى البلديات في إحتجاجات سلمية دعما للحراك الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري، وطالب المحتجون برحيل النظام والمطالبة بالتغيير .

واحتج عمال البلديات في كل من باب الواد وبن عكنون في الجزائر العاصمة، أمام مقر عملهم، معلنين تبنيهم لمطالب الحراك المتعلقة برحيل رجال النظام، وردد المحتجون شعارات ضد السلطة وأحزاب المولاة، منها “أفلان ديقاج”، و”جيش شعب خاوة خاوة”

وقد نظم عمال بلدية باب الواد، الوقفة الاحتجاجية عند مدخل البلدية، وهم يحملون الرايات الوطنية ويرفعون شعارات سياسية، أبرزها “لا تمديد لا تأجيل” وشعارات مناهضة لحزب جبهة التحرير الوطني “ديقاج الأفلان” كما نظم موظفو بلدية بن عكنون، وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا، حيث كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام وأخرى متضامنة مع الجيش الوطني الشعبي.

وفي نفس الإطار قرر عمال البلديات الخروج إلى الشارع اليوم الإثنين 25 مارس في مسيرة وطنية سلمية على مستوى الجزائر العاصمة للمطالبة بتغيير النظام، وجاء في بيان المجلس الوطني لفدرالية عمال البلديات أن “عمال البلديات يعتبرون الطبقة العمالية الأكثر هشاشة والأكثر فقرا في قطاع الوظيف العمومي عبر كامل التراب الوطني وبعد سنوات طويلة من المقاومة تمثلت في إضرابات ومسيرات عديدة ضد هذا النظام الظالم والفاشل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية استوجبت علينا أن نرفع أصواتنا عاليا وبقوة لنصرخ كفانا ظلمنا وحقرة.”

وأضاف البيان “أصبح من الضروري علينا نحن عمال البلديات بجميع أسلاكها النزول إلى الشارع لنشارك في المسيرة الوطنية يوم الاثنين 25 مارس على الساعة الحادية عشرة أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة تنديدا بهذا النظام القامع لكل العمال بصفة خاصة ولكل الجزائريين بصفة عامة.”

رزاقي.جميلة