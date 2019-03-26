تجمع العشرات من عمال البلديات بقيادة نقابات القطاع ، في ساحة البريد المركزي قادمين من مختلف الولايات المجاورة منها البويرة وبجاية وتيزي زوز و بومرداس، رافعين شعارات التنديد بممارسات النظام السياسي الحاكم وعدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في رحيل بوتفليقة والموالين له.

و لم تخرج شعارات المحتجين أمام مقر البريد المركزي، عن سياق مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهر (22 فيفري)، مرددين عبارات “اسقاط النظام”،”ارحل أيها النظام الفاسد”،” الشعب هو السيد”،” كفانا من حكومة العصابات”.. ، فيما أخذت الهتافات بعد أقوى تدين بوتفليقة والوزير الأول السابق أحمد أويحي، دون أن تشهد الوقفة أي تدخل من عناصر مكافحة الشغب.

في ساحة اول ماي في العاصمة قام موظفو وإطارات قطاع الشباب والرياضة، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة، مؤيدين خلالها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري.

ورفع المحتجون الذين بلغ عددهم العشرات، لافتات تندد بقرارات تأجيل رئاسيات 18 أفريل وتمديد العهدة الرابعة، داعين إلى التغيير وضرورة استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة، مشددين على رحيل الوزير، محمد حطاب، من على رأس الوزارة .

من جهتهم ، قام البياطرة بتنظيم وقفة تضامنية مع الحراك الشعبي على مستوى البريد المركزي، مؤيدين خلالها المسيرات السلمية المستمرة منذ 22 فيفري ضد قراري تمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل القادم .

رفع المحتجون لافتات تدعو إلى التغيير وضرورة استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة، مؤكدين بأن التغيير مطلب لا بد منه.

فلة-س