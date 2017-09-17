

سيدخل يدخل عمال البلديات بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري وإلى غاية 27 منه في إضراب وطني، وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أخرى بالعديد من ولايات الوطن، بسبب تماطل الوصاية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ أشهر.

وحسب بيان لعمال البلديات المنضوون تحت لواء نقابة “السناباب “أكدت أن أول تجمع سيتم بولاية البويرة ،ويأتي هذا الإضراب الذي توقف لمدة فاقت خمسة أشهر تأكيدا لرفضهم الصمت الذي تنتهجه الجهات الوصية تجاههم.

من جهته أكد الأمين العام لنقابة البلديات كمال بهات،في نفس البيان الموقع من طرفه أن آلاف العمال سيطالبون بحقوقهم ومطالبهم المرفوعة التي فاقت 13 مطلباوالتي لم يتم النظر فيها بعد ، مبرزا أن تعنت الجهات الوصية ورفض فتح أبواب الحوار ليس بالحل، إنما هو دافع لمواصلة إضرابهم الشهري، على أن تتجه الاحتجاجات نحو التصعيد حتى لو كان ذلك على حساب أجورهم وكذا المضايقات التي يتعرضون لها، أمام المطالب التي لم تلب.

رزاقي جميلة