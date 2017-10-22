أعلنت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات عن الدخول في إضراب وطني عن العمل أيام 23 ,24 ٍو 25 أكتوبر الجاري متجددة كل شهر و هذا للتنديد بمماطلة وزارة الداخلية وكذا وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في تسوية مطالب العمال العالقة,و أضحت فدرالية عمال البلديات في بيان لها بأنه خلال فترة الإضراب ستنظم لقاءات مبرمجة مع ممثلي الفروع و المكاتب الولائية كما ستنظم عدة لقاءات في إطار التكوين و ملتقيات تكوينية و تعليمية و توعية مع ممثلي الولايات الأخرى.

و أشارت الفدرالية في ذات البيان، بان قرار الدخول في إضراب جاء بعد جلسة طارئة تم تنظيمها بدار النقابات بباب الزوار بتاريخ 6 أكتوبر الجاري بحضور أعضاء الفدرالية لعمال البلديات وممثلي الولايات .

و إرتأت الفدرالية اللجوء الى التصعيد بقرار الدخول في إضراب وطني استنكارا لتجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من الطرف الفدرالية، والمتمثلة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات بغية توحيدها، إضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك3، والتعويض بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011.

كما عادت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات للمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منطقة العمل الدولية، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى ألفين دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دون شرط.

رزاقي جميلة