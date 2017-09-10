من المنتظر أن يحتج اليوم عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، أمام مديريات التشغيل بمختلف ولايات الوطن، تنديدا بالوضعية المزرية التي يعيشونها في ظل انعدام العمل والتهميش وعدم توفير مناصب العمل.

قررت التنسيقية الوطنية لعمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية تنظيم احتجاج وطني، اليوم، على مستوى كافة مديريات التشغيل عبر التراب الوطني ، تعبيرا عن سخطها من الوضعية التي يتخبط فيها عمال هذه الفئة في ظل استمرار سياسة اللامبالاة و التهميش التي تنتهجها الوصاية اتجاه جملة المشاكل والمطالب المرفوعة منذ مدة، أبرزها ،انعدام العمل و التهميش و عدم توفير مناصب عمل.

ويأتي قرار التنسيقية الدخول في الاحتجاج حسب بيانها التي تحوز “الجزائر” نسخة منه، تبعا للتقاريرالتي تردها بشكل يومي من مختلف أقطار الوطن”المكاتب الولائية ، المكاتب البلدية، الخلايا النقابية ” والتي تفيد بحالة العجز والانسداد التي يتخبط فيها القطاع، ومعاناة فئة الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية، من التهميش والإقصاء و العمل في ظروف اقل ما يقال عنها صعبة و قاسية على الرغم من أنها تمثل العمود الفقري للمؤسسات و الإدارات .

و أعلنت التنسيقية عن حرصها على نقل مطالب وانشغالات هذه الفئة باعتبارها شريكا اجتماعيا الى الجهات الوصية من جهة و على تحسين الوضع الاجتماعي لهم من جهة اخرى من خلال اقتراح مجموعة من البدائل و الحلول التي من شأنها تحسين ظروف العمل الاجتماعية و الاقتصادية، أبرزها رفع التجميد عن الوظيف العمومي، و فتحه أمام طالبي العمل في صيغة الإدماج المهني، احتساب سنوات العمل و الخبرة في التقاعد، إعادة النظر في طلب الوثيقة التي تفيد بعدم مزاولة الدراسة في الجامعة “الماستر” من الشباب الراغبين في الحصول على منصب في إطار عقود الإدماج المهني و تفعيل قانون التكوين و الترقية، بالإضافة الى تجديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية “داس” وتفادي التسريح الآلي للعمال الذين انتهت مدة عقودهم، التوظيف المباشر لكل عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية والتي تزيد سنوات عملهم عن 6 سنوات، استئناف وإعادة فتح العقود المجمدة لعمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية و إيجاد حلول عاجلة لها،وكذا سن قانون واضح يحدد العلاقة بين المستخدم و العامل في القطاع الخاص، و كذا فتح التحويلات الداخلية والخارجية، رفع التجميد عن عقود العمل في إطار الشبكة الاجتماعية “لاداس”، تفعيل قانون التوظيف في المسابقات بالمناصفة “50بالمائة داخلي و 50 بالمائة خارجي”.

وفاء مرشدي