عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل في إضراب وطني غدا

يحتج غدا عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل عبر كامل مديريات التشغيل في مختلف ولايات الوطن، تنديدا بالوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة عبر التراب الوطني لانعدام العمل والتهميش وعدم توفير مناصب عمل دائمة.

وفاء مرشدي