السبت , سبتمبر 9 2017
الرئيسية / الحدث / عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل في إضراب وطني غدا

عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل في إضراب وطني غدا

nesrine mahfouf 9 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 52 زيارة

يحتج غدا عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل عبر كامل مديريات التشغيل في مختلف ولايات الوطن، تنديدا بالوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة عبر التراب الوطني لانعدام العمل والتهميش وعدم توفير مناصب عمل دائمة.

وفاء مرشدي

الوسوم

عن nesrine mahfouf

شاهد أيضاً

تعد تعبيرا عن الانسجام الوطني و الاستقرار:
مساهل يدعو إلى تعزيز وحدة التشاد

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بباريس إلى تعزيز وحدة التشاد الوطنية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super