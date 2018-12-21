عمار كساب عن غياب الجزائر في برامج التمويل في المنطقة العربية: “وزارة الــثقافة هي التي تخـنق الـقطاع الـثقافي الـمستقل”

غابت الجزائر، عن المشاركة في الدورة الأولى من برنامج “وصل” الذي أطلقته مؤسسة “المورد الثقافي”، التي تم الإعلان عن نتائجها الأسبوع الفارط.

وحول هذا الموضوع، سألت “الجزائر” عضو لجنة التحكيم الخبير في السياسات الثقافية الدولية عمار كساب، حيث أرجع هذا الأخير أن غياب الجزائريين عن مختلف برامج المورد الثقافي، يأتي لعدم وجود قطاع ثقافي مستقل يسمح بظهور مؤسسات ثقافية مستقلة قادرة على العمل داخل الوطن، فما بالك العمل في إطار شراكة مع مؤسسة ثقافية مستقلة من دولة عربية أخرى!

وأضاف كساب في تصريح لــ “الجزائر”، بصفتي مطلع على القطاع الثقافي بالجزائر لم أتفاجأ لأنني أعرف الواقع الثقافي في الجزائر، مع ذلك تبقى الحسرة موجودة و نوع من الأسى عندما يسألنني الأصدقاء “لماذا الجزائر دائما غائبة من برامج التمويل في المنطقة العربية ؟”، وهنا –يقول- تتحمل وزارة الثقافة المسؤولية كاملة على خنق القطاع المستقل، و سيسجل التاريخ أن الجزائر أصبحت غائبة تماما في الفعاليات الثقافية المستقلة، بعد أن قررت أن تجعل الفنان الجزائري و الفاعل الثقافي الجزائري عدوا لدودا للدولة.

وعن مشاركته في عضوية لجنة التحكيم، قال المتحدث: تشرفت بالإنضمام إلى لجنة تحكيم أول دورة في هذا البرنامج الجديد “وصل” الذي يتطلع إلى تمكين القطاع الثقافي في المنطقة العربية وبناء روابط بين المؤسسات الثقافية.

ويهدف البرنامج –حسب كساب- إلى التشبيك بين المؤسسات الثقافية المستقلة وتعزيز ثقافة التعاون والتعلم المتبادل ما بينها من خلال دعم مشاريع تعاون واضحة الرؤية ومحددة الأهداف وتنظيم ورشات عمل تدريبية تشاركية تعتمد على “التعلّم بين النظراء” لتصبح قوة ثقافية ونقدية فاعلة ترسخ قيم حرية الإبداع والعدالة الاجتماعية. تلقيت أنا وباقي لجنة التحكيم أكثر من ثلاثين استمارة مشاركة في البرنامج، التي كانت تستوفي شروط التقدم، المشاريع المقترحة تقريبا من كافة المنطقة العربية، من المغرب و تونس و ليبيا و مصر و السودان و لبنان و الأردن و فلسطين، إلخ، إلا الجزائر لم تكن من الدول المشاركة.

صبرينة كركوبة