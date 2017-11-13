رافع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول امس الأحد ببلدية صفيصيفة (أقصى جنوب غرب ولاية النعامة) من أجل دعم التنمية وتنويع قواعد الإنتاج و استغلال الموارد بالبلديات الحدودية “لتمكين سكانها من مختلف الخدمات وتحقيق العدالة والتوازن بين مختلف مناطق الوطن”.

وأوضح غول الذي نشط تجمعا شعبيا لصالح مترشحي تحالف “تاج” في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر أن برنامج حزبه “بشعار التنمية أولويتنا يقترح أولويات تتماشى مع خصوصيات كل ولاية ويعمل على مكافحة التهميش والاقصاء بفضل تكافؤ الفرص بين كل مناطق الوطن بإعادة توزيع النشاطات الاقتصادية لفائدة البلديات الحدودية والنائية”.

واقترح المتحدث أن “تمنح الصلاحيات الكافية للمجلس الشعبي البلدي في دفع الاستثمارات المحلية وبعث مشاريع جديدة تتناسب مع خصوصية المنطقة الفلاحية الرعوية والسياحية ومعالجة الصعوبات التي تواجه تربية المواشي مع استغلال المناطق الشاسعة والثروات الباطنية المهمة ومنها مخزون كبير من المياه لتطوير الفلاحة و توسيع الطاقة الشمسية”.

كما دعا إلى “سن المزيد من القوانين لتمكين المجلس الشعبي البلدي و الولائي من صنع القرار على الصعيد المحلي والتحكم في كافة مسائل التنمية المحلية”.

ق.و