أكد أن حزبه الأول من دعا للإصلاحات السياسية: عمار غول : على الجميع الالتزام بالنظام العام وعدم التشويش على الرئاسيات

ثمن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر تاج”، عمار غول، المسيرات التي قام بها الشعب في عدة ولايات من الوطن أول أمس والتي قال إنها “جاءت من أجل إصلاحات عميقة” كما أشاد أيضا بحنكة وسائل الإعلام في التعامل مع الحدث بعيدا عن التهويل والإثارة”.

وأشار غول خلال تنصيب الهياكل الوطنية للحزب بمقره بدالي إبراهيم إلى أن حزبه كان أول من تبنى تلك الإصلاحات من خلال الندوة الوطنية، حيث قال أنه قد دعا في مؤتمره الأخير المنعقد في ديسمبر 2018 إلى تنظيم ندوة وطنية جامعة يساهم فيها كل أبناء الوطن وتتناول عدة ملفات ترتبط بالمجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية إلى جانب مجال الأعلام والاتصال والرقمنة وكذا المجال الاقليمي.

كما شدد رئيس حزب “تاج”، على ضرورة الالتزام بالنظام وعدم الاستفزاز بهدف التشويش على الانتخابات الرئاسية، قائلا “فلنشكر الرئيس بوتفليقة الذي أسس لهذا الجو من الحرية و الديمقراطية، ولنذهب يوم 18 أفريل جميعا لصناديق الاقتراع، بصوت واحد، كما خرجنا أول أمس معا، لأجل استمرار الديمقراطية والمكاسب المحققة”.

هذا و دعا غول إلى فتح أبواب الحوار في مختلف القطاعات على غرار قطاع التربية، الصحة، التعليم العلم، داعيا أيضا السلطات الابتعاد عن لغة الإقصاء والتهميش، والأخذ بالمطالب والإشكالات المقترحة من باب الجدية والإسراع في حله،والتعامل مع القضايا والانشغالات المطروحة ب”التعقل والحكمة” من أجل مصلحة الوطن.

وبنفس المناسبة رافع رئيس الحزب من أجل “إعطاء مكانة للشباب وتأطيرهم وتعزيز الاهتمام بهم بغية تمكينهم من المساهمة في بناء الوطن” مشددا على عدم ترك هذه الشريحة “مصيدة للآفات والعنف والأجندات الخارجية

فلة سلطاني